Italbasket, ultima chiamata per il Preolimpico: Pozzecco pronto al decollo

L'Italbasket è pronta al decollo e il ct Gianmarco Pozzecco ha già pronta la sua "lista d'imbarco" . Dopo il successo sulla Georgia nella decima edizione della 'Trentino basket Cup', gli Azzurri volano a Madrid, per affrontare la Spagna di coach Scariolo e scaldare i muscoli in vista del Torneo Preolimpico, in programma a San Juan dai primi di luglio.

La trovata del 'Poz'

Come sempre originale la trovata di Pozzecco, che si è prestato ad interpretare il video emozionale pubblicato dal profilo Italbasket, nel quale il ct appare in partenza, prima di andarsi ad accomodare con il suo trolley nella “Hangar Lounge” di Ita Airways a Fiumicino, per snocciolare la lista dei 12 scelti per condurre l'Italia a Parigi.