Mondiali femminili, Italbasket show: l'Under 17 travolge il Mali 85-51!

CITTÀ DEL MESSICO (MESSICO) - Seconda vittoria consecutiva per l'Italia femminile Under 17 impegnata nel Campionato Mondiale di categoria in corso a Leon e Irapuato, in Messico. Dopo aver superato la Nuova Zelanda al debutto con il punteggio di 71-63, le azzurrine di coach Giovanni Lucchesi travolgono il Mali per 85-51.