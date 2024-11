Euro 2025, qualificazioni: Italbasket show, Basile travolge l'Islanda

REYKJAVIK (ISLANDA) - L'Italia travolge 95-71 l'Islanda al Laugardalholl Sport Centre di Reykjavik nel terzo incontro valevole per le qualificazioni agli Europei 2025. Con un gruppo squadra rimaneggiato, gli azzurri del ct Gianmarco Pozzecco conquistano un prezioso successo esterno, dando così continuità alle vittorie ottenute nelle prime due giornate del gruppo B (contro la Turchia a Pesaro e l'Ungheria a Szombathely). Protagonista indiscusso del match è Grant Basile, ala grande classe 2000 in forza a Cantù in Serie A2 e top scorer della partita con 19 punti. Bene anche Giordano Bortolani (15 punti), Nikola Akele (doppia doppia per lui da 13 punti e 10 rimbalzi), Marco Spissu (10 punti, 6 rimbalzi e 8 assist alla sua prima uscita da capitano della Nazionale) e Michele Vitali (10 punit e 7 rimbalzi). Ai padroni di casa non bastano invece i 15 punti a testa del duo Fridriksson-Hlinason e i 14 di Gudmundsson. Il match di ritorno con gli scandinavi è ora in programma lunedì 25 novembre al PalaBigi di Reggio Emilia.