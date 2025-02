Qualificazioni Euro 2025, l'Italbasket sfida Turchia e Ungheria: i convocati del ct Pozzecco

ROMA - Sono venti i giocatori convocati dallo staff tecnico dell'Italbasket per gli ultimi due match di qualificazione agli Europei 2025 che vedranno impegnata la Nazionale azzurra già qualificata per la rassegna continentale itinerante in programma dal prossimo 27 agosto in Lettonia, Cipro, Polonia e Finlandia: si parte con la sfida alla Turchia, il 20 febbraio a Istanbul, e si chiude con l'Ungheria, il 23 a Reggio Calabria.