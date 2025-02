Pozzecco esclusivo, un fiume in piena tra segreti e retroscena sull'Italia del basket: "Vi dico tutto"

Però se arrivasse una chiamata da qualche club Petrucci le darebbe il via libera?

«C’è un rapporto con il mio presidente tale che mi consentirebbe di valutare. Per ora però non c’è nulla con nessuno».

Un suo video girato nello spogliatoio dopo il successo sulla Turchia ha invaso la rete. Contento?

«Non troppo, perché sembra che io voglia prendermi la ribalta che invece è dei ragazzi. Non sono stato io il protagonista della vittoria a Istanbul ma loro, voglio che questo sia ben chiaro. Credo fermamente alle parole che ho detto loro e che sono state rese pubbliche. Mi emoziono oggi come alla prima partita sulla panchina della Nazionale. Si sono meritati di vivere una giornata così. Ho chiesto ai ragazzi: ma chi di voi ha giocato contro Larkin? Hanno alzato la mano in pochi. Eppure sono usciti da quel palazzo vittoriosi».



Una squadra, una famiglia, un gruppo. Lo ripete quasi con ossessione.

«Perché voglio che chi verrà domani, magari Suigo per dire un nome, possa avere le possibilità che hanno oggi questi ragazzi. L’assenza di alcuni ha aperto le porte ad altri che si sono sentiti subito parte integrante della squadra. Merito di chi ha più esperienza, dello staff, di chi ci segue».



Ha chiuso la partita di Istanbul prendendo un tecnico per aver abbandonato il perimetro a lei consentito. Cosa è successo?

«È stata una sanzione divertente, direi il fallo tecnico più bello che mi è stato fischiato contro. Cosa sarebbe l’Italbasket senza l’apporto di Andrea Annessa, che quella sera festeggiava il compleanno, di Marco Valle? Chi sono? Non li troverete nelle statistiche della gara, ma senza il grande apporto delle donne e degli uomini della Federbasket noi non esisteremmo. Ho sentito il dovere di andarli ad abbracciare, erano a un metro da me. Mi hanno fischiato tecnico. Lo ripeto: il più bello della mia carriera».



La Nazionale sembra essere la sua comfort zone. Fino a quando resterà in sella?

«Non voglio mettere nessuna pressione sul presidente Petrucci, il migliore che abbia mai avuto. Il giorno in cui penserà che non faccio più al caso, mi metterò da parte senza fare storie. Lui è un decisionista e raramente sbaglia le scelte».



Oggi giocherà Niang? Sembra ci sia una maledizione nella storia in azzurro di questo ragazzo.

«Sarà in campo in ogni caso, glielo ho detto. Qualche tempo fa l’ho convocato ma si è infortunato. Prima di Istanbul ha preso l’influenza. Gli ho chiesto: Saliou ma che lo fai apposta? È arrivata la sua ora».



In tribuna, in Turchia c’era capitan Melli.

«Chi dice che è un po’ la mia coperta di Linus ha ragione. Intanto si era ricordato di fare gli auguri a mia figlia, qualche giorno prima di di abbracciarci. Lui è il capitano, anche se nell’ultima partita, lo ha fatto e bene, Pajola. Poi Nik è passato con moglie e figlie in albergo. Tutta la squadra dopo la vittoria lo ha abbracciato. È presto per fare il capitano non giocatore. Io lo dico sempre: finché c’è Melli c’è speranza. Anche perché quell’altro, quello con la barba ha smesso... sì parlo di Gigi Datome. Uno che però fa del bene alla Nazionale e al basket italiano anche in giacca e cravatta».



Parliamo un po’ dei più giovani. Si può godere uno Spagnolo sfavillante.

«In passato era frenato, quasi che sentisse un peso in azzurro. Ci ho parlato spesso. Una volta era angosciato dal suo stato fisico per un infortunio. Non ti preoccupare, gli dissi, se stai male non giocherai. L’azzurro un po’ lo opprimeva. Ora ho trovato un ragazzo, giovanissimo, maturato e pronto. È un predestinato. Uno che è saltato dalle giovanili al grande basket. Non come me che ho fatto la gavetta in serie D e C. Lui e Nico Mannion hanno il destino segnato. Matteo ora è sempre più playmaker. Sa prendere le redini della squadra anche se conserva grandi doti realizzative. Si vede che adesso si diverte, in partita e in allenamento».



Certo che quando dovrà scegliere i 12 nel ruolo di play-guardia per l’Europeo sarà complicato decidere.

«Meglio avere questo genere di problemi. Quando sarà il momento lo farò sapendo che magari soffrirò nel lasciare fuori qualcuno che merita».



Un posto sembra assicurato. È quello di Alessandro Pajola.

«Sembra Popeye che mangia gli spinaci e diventa sempre più forte. Ora ha anche sicurezza nel tiro da 3. Le difese un tempo lo battezzavano sul pick and roll. Oggi chi prova a passare sotto contro di lui rischia grosso».



Come procede la crescita di Dame Sarr?

«Io mi fido dei miei assistenti che hanno grandissime responsabilità. Peppe Poeta mi ha fatto notare come sia cresciuto esponenzialmente nelle letture del gioco. Un passo avanti decisivo per uno che è un bimbo (è del 2006, ndc) cestisticamente parlando. È alto, atletico, ha un uno contro uno devastante, è sveglio e ricettivo, e poi è ambizioso. Il futuro è dalla sua parte».



E di Fontecchio e Gallinari che dice?

«Simone sta giocando in Nba e questa è la notizia più bella. Spero metta tanti minuti sulle spalle anche Danilo. Gallinari lo tengo in grande considerazione, ma dovremo vedere a giugno cosa sarà successo. Dovrò fare scelte precise, forse ciniche. Ma solo per il bene della Nazionale. Certo per uno come lui ho un occhio di riguardo».



Intanto Pippo Ricci ha scritto un libro.

«Il titolo è “Volevo essere Robin”. Ha ragione. Troppo facile essere Batman. Lui invece è stato prima un gregario, come Robin. Però mi permetto di dirgli che sul campo si è poi trasformato in un gran bel Batman. Un vero protagonista».



Questa sera Reggio Calabria è pronta ad accogliervi con un favoloso tutto esaurito contro l’Ungheria.

«Da quando sono ct è sempre così. Siamo entrati nel cuore della gente. Spero solo che i ragazzi non abbiano cali di tensione dopo la splendida vittoria di Istanbul. Vogliamo regalare alla gente una serata di grandi emozioni azzurre».