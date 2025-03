Europei di Basket, l'Italia inserita nel girone con Spagna e Grecia

Europei Basket, tutti i gironi sorteggiati

Il gruppo degli azzurri si disputerà a Limassol, Cipro, con la rassegna continentale che avrà come sedi anche Riga in Lettonia (un girone e le fasi finali), Katowice in Polonia (un girone) e Tampere in Finlandia (un girone). Le prime quattro classificate di ogni raggruppamento daranno poi vita alla fase ad eliminazione diretta. Questi tutti i gironi:

GIRONE A: Serbia, Lettonia, Repubblica Ceca, Turchia, Estonia e Portogallo.

GIRONE B: Germania, Lituania, Montenegro, Finlandia, Gran Bretagna e Svezia

GIRONE C: Spagna, Grecia, Italia, Cipro, Bosnia e Georgia.

GIRONE D: Francia, Slovenia, Polonia, Israele, Belgio e Islanda.