L'annuncio di Scariolo: "Lascio la Spagna dopo gli Europei. Futuro? Vedremo..."

MADRID (SPAGNA) - " L'Eurobasket sarà il mio ultimo impegno competitivo con la nazionale ". Così il ct Sergio Scariolo , dopo aver indicato i 15 giocatori selezionati per il torneo al via ad agosto , annuncia il suo addio alla Spagna . "La decisione è stata presa due giorni fa. È stato tutto estremamente rapido. Ma la Federazione è stata presente alla realtà che circondava il mio futuro, senza preoccuparsi delle voci e delle assurdità che circolavano. Sono giunto alla conclusione lunedì sera: dobbiamo avere rispetto per tutte le parti", assicura il coach italiano ex, tra le altre, di Virtus Bologna, Olimpia Milano e Pesaro .

Scariolo non si sbilancia sul suo futuro: "Io al Real Madrid? Non faccio previsioni"

Da giorni circolano in Spagna le voci di un possibile futuro di Scariolo sulla panchina del Real Madrid, ma lo stesso tecnico italiano, per ora, frena: "Vedremo nei prossimi giorni, non posso fare previsioni. Ho parlato con la Federazione perché se volessero accelerare il cambio di allenatore, non ci sarebbero stati problemi da parte mia; sono completamente a loro disposizione. E' bastato un secondo e mezzo per dire di no. Il minimo che posso fare ora è dedicare tutto il mio impegno a svolgere al meglio il mio lavoro di allenatore. Se deve essere compatibile con una stagione estiva in un club... ho fatto di peggio. Non sarebbe un problema nemmeno quello", ha concluso Scariolo.

I trionfi di Scariolo in Spagna

Il 64enne di Brescia, sotto contratto con la Federazione spagnola fino al 2028, ha già allenato il Real Madrid fra il 1999 e il 2002, vincendo una Liga. Il suo percorso con la Spagna (2009-12 e dal 2015 a oggi) lo ha invece visto conquistare un titolo mondiale (2019), due medaglie olimpiche (argento 2012 e bronzo 2016), 4 ori (2009, 2011, 2015, 2022) e un bronzo (2017) agli Europei.