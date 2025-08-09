Italia-Lettonia, amichevole verso Eurobasket 2025: dove vederla in tv e in streaming

Rotta su Eurobasket 2025 per l'Italia di Gianmarco Pozzecco, che oggi (9 agosto, ore 20) nella sua Trieste guiderà gli azzurri in amichevole contro la Lettonia del grossetano Luca Banchi (nominato miglior coach del Mondiale 2023 disputato nelle Filippine). Un test, quello odierno, che aiuterà il ct azzurro ad inserire Darius Thompson, che si è aggregato nei giorni scorsi alla Nazionale: "Un ragazzo super che siamo sicuri potrà darci una grande mano".
Un minuto di silenzio per Bonamico prima di Italia-Lettonia
Prima della partita sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare Marco Bonamico, soprannominato il 'Marine' e scomparso di recente all'età di 68 anni, uno dei protagonisti assoluti della pallacanestro italiana degli anni '70 e '80 e punto fermo della nazionale di Sandro Gamba che vinse l'argento alle olimpiadi di Mosca del 1980 e il titolo europeo a Nantes nel 1983.
I precedenti tra gli azzurri e i baltici
Il match di Trieste sarà il numero 20 tra Italia e Lettonia. Il primo in amichevole il 20 dicembre del 1936 a Roma (34-29 per gli Azzurri). L'ultimo invece al Mondiale filippino con la vittoria baltica 87-82 in una gara tra due squadre ormai fuori dalla lotta per il podio. In totale 11 vittorie per l'Italia e 8 per la Lettonia.
Dove vedere Italia-Lettonia in tv e in streaming
L'odierna amichevole tra Italia e Lettonia, in programma a Trieste, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Basket (209), ma potrà essere seguita anche in diretta streaming su SkyGo e Now.
