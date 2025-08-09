Italia-Lettonia, amichevole verso Eurobasket 2025: dove vederla in tv e in streaming

I precedenti tra gli azzurri e i baltici

Il match di Trieste sarà il numero 20 tra Italia e Lettonia. Il primo in amichevole il 20 dicembre del 1936 a Roma (34-29 per gli Azzurri). L'ultimo invece al Mondiale filippino con la vittoria baltica 87-82 in una gara tra due squadre ormai fuori dalla lotta per il podio. In totale 11 vittorie per l'Italia e 8 per la Lettonia.

Dove vedere Italia-Lettonia in tv e in streaming

L'odierna amichevole tra Italia e Lettonia, in programma a Trieste, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Basket (209), ma potrà essere seguita anche in diretta streaming su SkyGo e Now.