Italbasket verso Euro 2025: Gallinari in gruppo con gli azzurri, Severini lascia il ritiro

ROMA - Last dance per Danilo Gallinari con la maglia dell' Italbasket . Fresco di titolo in Portorico (da Mvp) con i Vaqueros de Bayamon , è arrivato oggi nel ritiro romano dell' Acqua Acetosa dove da domani, martedì 19 agosto, sarà a disposizione dello staff tecnico del ct Gianmarco Pozzecco in vista di EuroBasket 2025 . Autorizzato invece a lasciare il raduno Luca Severini che, da qualche mese, ha lasciato Tortona per trasferirsi a Reggio Emilia .

Italbasket, Gallinari vice-capitano agli Europei

L'ex ala - tra le altre - dell'Olimpia Milano, 77 presenze e 1096 punti in Nazionale (24esimo miglior marcatore di sempre), disputerà il quarto Europeo in carriera dopo le edizioni del 2011, 2013 e 2015. Per lui anche i Giochi Olimpici del 2021 e il Mondiale 2019. A EuroBasket 2025 Danilo sarà vice-capitano. Nel frattempo i ragazzi di Pozzecco si stanno allenando al Centro di Preparazione Olimpica nella Capitale in attesa di partire, il 20 agosto, per Atene, sede delle ultime due amichevoli di questa estate contro Lettonia (21 agosto, ore 19.15 italiane) e Grecia (22 agosto, ore 19.15 italiane), avversaria del debutto nella rassegna continentale (28 agosto, a Limassol).