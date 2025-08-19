Basket, l’Italia perde Tonut: distrazione muscolare e forfait per gli Europei 2025

Pozzecco e l'infortunio di Tonut

A rendere nota la notizia è stata la FIP, che ha anche riportato le parole del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco. “Stefano è un esempio di dedizione e attaccamento alla maglia della nazionale – ha dichiarato il CT –. Dopo Bologna ha voluto a tutti i costi rimanere con noi per provare a recuperare in tempo per l’Europeo. La sua forza di volontà è commovente ma le tempistiche sono crudeli. Purtroppo è costretto a rinunciare a questo sogno e, a malincuore, anche noi siamo costretti a rinunciare a lui. Siamo sinceramente dispiaciuti”. Gli azzurri proseguiranno la preparazione al Centro di Preparazione Olimpica di Roma fino a domani, quando partiranno per Atene. In Grecia sono in programma le ultime due amichevoli estive: giovedì alle 19 contro la Lettonia e venerdì, sempre alle 19, contro i padroni di casa della Grecia. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Basket (canale 209) e in streaming su Now.