Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Basket, l’Italia perde Tonut: distrazione muscolare e forfait per gli Europei 2025

Brutto infortunio per il giocatore in vista del torneo. Domani la partenza per Atene
Basket, l’Italia perde Tonut: distrazione muscolare e forfait per gli Europei 2025 © CIAMILLO
2 min

ROMA - Brutto colpo per la Nazionale italiana di basket. Stefano Tonut ha infatti lasciato il raduno azzurro in corso a Roma a causa di una distrazione muscolare al gemello mediale della gamba destra. Gli esami svolti nelle ultime ore hanno purtroppo escluso la possibilità di un recupero in tempo utile: l’esterno azzurro sarà quindi costretto a saltare i prossimi Europei 2025.

Pozzecco e l'infortunio di Tonut

A rendere nota la notizia è stata la FIP, che ha anche riportato le parole del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco. “Stefano è un esempio di dedizione e attaccamento alla maglia della nazionale – ha dichiarato il CT –. Dopo Bologna ha voluto a tutti i costi rimanere con noi per provare a recuperare in tempo per l’Europeo. La sua forza di volontà è commovente ma le tempistiche sono crudeli. Purtroppo è costretto a rinunciare a questo sogno e, a malincuore, anche noi siamo costretti a rinunciare a lui. Siamo sinceramente dispiaciuti”. Gli azzurri proseguiranno la preparazione al Centro di Preparazione Olimpica di Roma fino a domani, quando partiranno per Atene. In Grecia sono in programma le ultime due amichevoli estive: giovedì alle 19 contro la Lettonia e venerdì, sempre alle 19, contro i padroni di casa della Grecia. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Basket (canale 209) e in streaming su Now.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali basket

Da non perdere

Grazie di tutto, Belinelli: forse il più grande di tutti i tempiVirtus, Belinelli dice addio ma resterà