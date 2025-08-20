Gallinari esclusivo prima degli Europei: "Il richiamo azzurro è forte. E Pozzecco..."

Gliela leggi negli occhi la voglia di regalarsi, e regalare, un’estate differente all’Italbasket e a chi la ama. Danilo Gallinari, sbarcato dall’aereo che l’ha riportato da Porto Rico, ha in valigia il titolo di campione e quello di MVP della lega. E ora vuole essere protagonista ad Euro2025.

Gallinari, pronto a gettarsi nella mischia?

«Inserirsi in questo gruppo è semplicissimo. Con