Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Gallinari esclusivo prima degli Europei: "Il richiamo azzurro è forte. E Pozzecco..."

Intervista a Danilo, reduce dal suo primo titolo (vinto a Porto Rico con i Vaqueros de Bayamón) e pronto a dare il proprio contributo alla Nazionale: cos'ha detto
Fabrizio Fabbri
1 min

Gliela leggi negli occhi la voglia di regalarsi, e regalare, un’estate differente all’Italbasket e a chi la ama. Danilo Gallinari, sbarcato dall’aereo che l’ha riportato da Porto Rico, ha in valigia il titolo di campione e quello di MVP della lega. E ora vuole essere protagonista ad Euro2025.

Gallinari, pronto a gettarsi nella mischia?
«Inserirsi in questo gruppo è semplicissimo. Con

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte