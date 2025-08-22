Italia-Grecia diretta basket: segui gli azzurri nel Torneo dell'Acropoli LIVE

ATENE (GRECIA) - Il giorno dopo il ko al debutto contro la Lettonia, l'Italbasket di Gianmarco Pozzecco sfida oggi (22 agosto, ore 19) la Grecia padrona di casa nella seconda giornata del Torneo dell'Acropoli ad Atene , dove gli azzurri preparano l'esordio ai prossimi Europei (28 agosto) proprio Antetokounmpo e compagni . Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

20:56

Italia-Grecia: 71-75

Spissu fallisce il tiro da tre che avrebbe certificato il pareggio dell'Italia. Dorsey va a segno con un tiro libero.

20:51

Italia-Grecia: 71-74

Spissu fallisce il tiro da tre, l'incursione di Fontecchio non va a segno. Thanasis Antetokounmpo infila un tiro libero. Time out prima degli ultimi secondi di partita

20:48

Italia-Grecia: 71-73

Spissu piazza una tripla dall'angolo che rimette in corsa l'Italia, Papanikolaou piazza un tro da tre, ma la replica degli azzurri dall'arco non si fa attendere, Pajola va a segno.

20:42

Italia-Grecia: 63-70

Niang infila due tiri liberi per l'Italia, Thanasis Antetokounmpo va ancora a segno, Niang va a schiacciare, Dorsey infila ancora una tripla che consente alla Grecia di allungare.

20:38

Italia-Grecia: 59-65

Thanasis Antetokounmpo mette la segno un tiro libero, dall'altra parte Niang va a segno tenendo l'Italia sulla scia. Papanikolaou trova un'altra tripla per la Grecia: ellenici avanti di sei punti.

20:35

Italia-Grecia: 56-61

Thompson ruba palla e va a schiacciare. Toliopoulos trova la tripla che garantisce alla Grecia un margine di vantaggio adeguato.

20:31

Italia-Grecia: 54-58

Akele tiene in corsa l'Italia, Toliopoulos infila un tiro libero tenendo a distanza l'Italia.

20:24

Italia-Grecia: 52-57

Kalaitzakis trova un'altra tripla che consente alla Grecia di implementare il vantaggio, altra bomba da tre di Kalaitzakis che va a segno. Niang tiene in vita l'Italia.

20:22

Italia-Grecia: 50-51

Spagnolo fallisce due tentativi a canestro, poi infila due liberi riportando l'Italia a meno uno dalla Grecia

20:19

Italia-Grecia: 48-51

La Grecia riporta la partita in equilibrio, poi Donsey trova la tripla che porta avantigli ellenici

20:15

Italia-Grecia: 48-46

Melli infila una tripla che riporta l'Italia a più cinque dalla Grecia. La formazione ellenica va ancora a segno con Katsivelis che mette a segno il libero supplementare.

20:12

Italia-Grecia: 44-43

Katsivelis va a segno e conquista il fallo: potenziale azione da tre punti per il greco che infila anche il tiro libero aggiuntivo. Torsey infila una tripla che riporta la Grecia a meno uno.

20:07

Italia-Grecia: 42-37

Dorsey va ancora a segno, poi Kostas Antetokounmpo va n fuga e schiaccia a canestro.Il ct azzurro Pozzecco chiama il time out

20:05

Italia-Grecia: 42-33

L'Italia va subito a segno trovando il massimo vantaggio: +12. Dorsey torna a fare punti per la Grecia. Fontecchio cerca l'ncursione ma non riesce a realizzare. Kostas Antetokounmpo conquista due tiri liberi, ma ne realizza solanto uno. Italia-Grecia: 42-33

20:00

Italia-Grecia, si riparte

Inizia il terzo quarto con gli azzurri di Pozzecco avanti per 40-30 sulla Grecia. Buona fin qui la prestazione dell'Italbasket, attenta in difesa e con una discreta percentuale al tiro.

19:46

Italia-Grecia: 40-30

All'intervallo l'Italia è avanti per 40-30 grazie a una tripla di Fontecchio allo scadere del tempo. Ottima percentuale nel tiro da tre da parte degli azzurri. Tredici punti per Fontecchio, otto per Melli.

19:43

Italia-Grecia: 37-30

Melli va ancora a canestro, Kostas Antetokounmpo fallisce la possibilità di riportare sotto la Grecia sbagliando due tiri liberi

19:40

Italia-Grecia: 35-30

Fontecchio realizza due liberi, Kostas Antetokounmpo va a bersaglio ma sbaglia il libero supplementare

19:37

Italia-Grecia: 33-27

Akele tiene a galla l'Italia con un nuovo canestro che allontana la Grecia, poi la tripla di Pajola riporta l'Italia avanti di più sei.

19:35

Italia-Grecia: 28-25

Akele piazza un tiro da tre che allunga nuovamente il margine, dall'altra parte arriva la schiacciata di Kostas Antetokounmpo

19:32

Italia-Grecia: 25-23

Kalaitzakis riporta la Grecia a meno due dall'Italia, il ct Pozzecco chiama il time out

19:30

Italia-Grecia: 25-21

La Grecia prova a tornare in partita, l'Italia replica con di Procida che segna soltanto uno dei due tiri liberi effttuati

19:26

Italia-Grecia: 24-16

Gli azzurri ripartono in avanti e vanno ancora a segno. Percentuale del 67% nel tiro da tre, con 4 canestri su 6 andati a segno. Niang implementa il vantaggio realizzando due tiri liberi

19:21

Italia-Grecia: 20-16

Si chiude il primo quarto di gara con l'Italia avanti per 20-16 nei confronti della Grecia. Buona fin qui la prestazione degli azzurri che riescono ad alzare il ritmo trovando una buona percentuale al tiro.

19:18

La Grecia si riporta sotto

La squadra ellenica va ancora a segno e si porta a meno due dall'Italia: 16-14

19:17

Italia-Grecia: 16-12

Papanikolaou riporta sotto la Grecia

19:14

Italia-Grecia: 16-10

Tripla anche per Melli che risponde alla precedente azione vincente dei greci! L'Italbasket è in partita: grande concentrazione e buon ritmo da parte degli azzurri

19:12

Italia-Grecia: 11-7

Fontecchio segna ancora con un tiro dall'arco!

19:11

Italia-Grecia: 11-5

Melli mette una tripla, poi fallisce una buona occasione dopo l'ennesimo errore della difesa greca. La Grecia continua a perdere palla in maniera superficiale.

19:09

Italia-Grecia: 8-5

Primo time out della partita, buon inizio dell'Italia che ha approcciato in maniera differente rispetto alla sfida persa con la Lettonia

19:08

Italia-Grecia: 8-3

Grecia troppo leggera, il ritmo degli ellenici è basso, l'aggressività degli azzurri porta a canesto anche Thompson

19:06

Italia-Grecia: 6-3

Tre minuti di perfetto equilibrio: Fontecchio infila una tripla dopo il vantaggio ellenico. Ancora un coast to coast di Fontecchio che va a segno dall'arco.

19:00

Italia-Grecia, palla a due: si comincia!

E' iniziata l'ultima amichevole degli Azzurri prima dell'Europeo. La Grecia si presenta sul parquet con molte defezioni, l'Italia dovrà riscattare la sconfitta rimediata ieri contro la Lettonia.

18:50

Italia-Grecia, tutto pronto a Oaka!

Si scalda l'atmosfera nello storico palazzetto ateniese, teatro del match tra gli azzurri e gli ellenici padroni di casa: ancora 10 minuti di attesa e poi sarà palla a due!

18:45

Grecia, Antetokounmpo out contro l'Italia

La stella dei Milwaukee Bucks non disputerà il test-match contro l'Italia di Pozzecco: lo rende noto la Federazione greca. Il ct Spanoulis avrebbe infatti deciso di risparmiare l'ala classe 1994 che tornerà in campo domenica contro la Francia. Assenti, tra gli ellenici, anche Kostas Sloukas e Dinos Mitoglou.

18:40

L'Italbasket al torneo dell'Acropolis: tradizione positiva

Dal 1986, anno della prima edizione, il Torneo dell'Acropolis è diventato con gli anni uno degli eventi estivi più prestigiosi della palla a spicchi in salsa internazionale. Positiva la tradizione degli azzurri che vantano quattro successi (la prima nel 1997, l'ultima nel 2023), tre secondi posti e sette terzi posti.

18:35

L'Italia sfida la Grecia: ultimo test-match ad Atene e primo incrocio a Limassol per EuroBasket 2025

18:25

Il bilancio dell'Italbasket di Pozzecco nelle amichevoli pre-Europeo

Gli azzurri sfideranno questa sera laall', casa del, nell'ultimo test-match delma la replica è prevista a breve: gli azzurri infatti debutteranno adil prossimo 28 agosto, a, proprio contro gli ellenici di, ex stella dell'

Ultimo test-match per l'Italbasket di Pozzecco in vista degli Europei che arriva all'appuntamento con il prestigioso torneo Acropolis con un bilancio di quattro vittorie su cinque partite: successi contro Islanda, Senegal, Argentina e la Lettonia di Luca Banchi che proprio ieri (giovedì 21 agosto) si è vendicata del ko subito contro gli azzurri (vittoriosi 91-75 a Trieste lo scorso 9 agosto), infliggendo loro un netto 83-68.

18:15

Italia-Grecia, i precedenti

Sono 67 partite giocate finora tra Italia e Grecia: il bilancio sorride agli azzurri con 41 successi, 26 invece quelli ellenici. L'ultimo precedente tra le due nazionali risale all'agosto 2023: ad Atene e in amichevole, gli azzurri vinsero 74-70.

18:10

Grecia, il roster degli ellenici di Spanoulis

#2 Tyler Dorsey (1996, 196, Guardia, Olympiacos)

#5 Giannoulis Larentzakis (1993, 196, Guardia, Olympiacos)

#7 Vassilis Toliopoulos (1996, 188, Guardia, Panathinaikos)

#10 Kostas Sloukas (1990, 190, Playmaker, Panathinaikos)

#11 Panagiotis Kalaitzakis (1999, 200, Ala, Panathinaikos)

#16 Kostas Papanikolaou (1990, 204, Ala, Olympiacos)

#19 Dimitrios Katsivelis (1991, 196, Guardia, PAOK)

#20 Alexandros Samodurov (2005, 211, Ala/Centro, Panathinaikos)

#33 Nikolaos Chougkaz (2000, 208, Ala, Olimpija Lubiana – Slovenia)

#34 Giannis Antetokounmpo (1994, 211, Ala, Milwaukee Bucks – NBA)

#35 Vangelis Zougris (2004, 202, Ala/Centro, Peristeri)

#37 Kostas Antetokounmpo (1998, 208, Centro, Olympiacos)

#43 Thanasis Antetokounmpo (1992, 201, Ala, Milwaukee Bucks – NBA)

#44 Konstantinos Mitoglou (1996, 210, Ala/Centro, Panathinaikos)

#74 Omer Netzipoglou (2002, 195, Ala, Olympiacos)

#77 Athanasios Bazinas (2003, 194, Guardia, Promitheas Patras)

All: Vasilis Spanoulis

18:05

Italia, il roster degli azzurri di Pozzecco

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, Ala, Free Agent) - VICE CAPITANO

#9 Nicolò Melli (1991, 206, Ala/Centro, Fenerbahce Istanbul – Turchia) - CAPITANO

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, Ala, Miami Heat - NBA)

#15 Darius Thompson (1995, 192, Guardia, Valencia - Spagna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, Ala, EA7 Emporio Armani Milano)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 193, Playmaker/Guardia, Baskonia - Spagna)

#19 Gabriele Procida (2002, 198, Guardia/Ala, Real Madrid - Spagna)

#20 Saliou Niang (2004, 199, Ala, Virtus Olidata Bologna)

#33 Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Casademont Saragozza – Spagna)

#35 Momo Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Virtus Olidata Bologna)

#38 Riccardo Rossato (1996, 189, Guardia, Trapani Shark)

#45 Nicola Akele (1995, 203, Ala, Virtus Olidata Bologna)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, Playmaker, Virtus Olidata Bologna)

Commissario Tecnico: Gianmarco Pozzecco

Assistenti: Edoardo Casalone, Federico Fucà, Alessandro Lotesoriere

18:00

Italia-Grecia: dove vederla in tv e in streaming

La sfida odierna tra Italia e Grecia, valida per la seconda giornata del Torneo dell'Acropoli in corso ad Atene, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Basket (canale 209). Il match potrà essere seguito anche in diretta streaming su SkyGo e su Now.

