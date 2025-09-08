Gallinari lascia l'Italia, le parole della moglie Eleonora Boi su Instagram: "Per chi osa mettere in dubbio..."

Danilo Gallinari lascia ufficialmente la Nazionale Italiana di basket. Il cestista ha parlato dopo la sconfitta dell'Italia contro la Slovenia a Eurobasket. "Non abbiamo mai mollato. Siamo partiti così e così. L'abbiamo rimessa in piedi, ce l'abbiamo messa tutta. Luka ha fatto una prestazione incredibile. I rimbalzi? Sono venuti meglio nel secondo tempo, abbiamo subito qualcuno di troppo dai loro lunghi. Però ci sono stati tanti errori, ma siamo arrivati punto a punto. Peccato. Cosa dico alla nuova generazione? Siamo in ottime mani, bellissimo vedere come questi ragazzi hanno maturato dal primo giorno di raduno ma anche dalle stagioni che giocano. Bellissimo vedere il loro percorso e quello che daranno con la Nazionale ogni estate. Sarà emozionante, bello per me continuare a guardare a guardarli in televisione", ha detto.

Il messaggio della moglie di Gallinari dopo l'addio all'Italia

Dopo l'annuncio di Gallinari, non è tardato ad arrivare il messaggio della moglie di Danilo, Eleonora Boi, incinta del terzo figlio. "Ci ho provato a convincerti a venire in viaggio di nozze, a fare vacanze più lunghe e goderti le spiagge della Sardegna con me, - ha scritto su Instagram, evidenziando la devozione del marito al basket - ho provato anche a dirti di riposarti un po’ prima di andare a Boston ma se ci fossi riuscita non ti avrei visto con quel sorriso felice che solo l’Acquacetosa ti ha saputo regalare". Poi ha aggiunto: "Chi ti conosce sa quanto hai amato e amerai per sempre quella maglia azzurra e quanto hai dato per onorarla, per chi invece osa metterlo in dubbio oggi non sprecherò nemmeno mezza parola. Anche se la medaglia non è arrivata io la vedo lo stesso". Il giocatore e la giornalista sono sposati dal 2022, hanno due figli e sono in attesa del terzogenito che nascerà a novembre.