lunedì 24 novembre 2025
Polonara capitano dell'Italbasket, gesto splendido: Banchi, qua la mano

Il nuovo ct della Nazionale che si prepara a debuttare nelle qualifcazioni mondiali ha assegnato la fascia al campione che lotta contro la leucemia: un bellissimo regalo per i suoi 34 anni. Il toccante messaggio della moglie di Achille nel giorno del compleanno
Xavier Jacobelli
1 min
TagsPolonaraBasketBanchi

Non conosco personalmente Luca Banchi, nuovo ct dell'Italbasket. Se lo incontrassi, gli stringerei la mano e penso non sia il solo a volerlo fare. La sua decisione di nominare Achille Polonara capitano della Nazionale è un gesto splendido, ricco di signficati profondi.

