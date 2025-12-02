Le toccanti parole di Polonara: "Tifosi, il vostro affetto è fondamentale". E sull'Italia di Banchi...

BOLOGNA - "La mia presenza a Italia-Islanda? È stata una serata molto emozionante, non mi aspettavo un'accoglienza così". Sono le commoventi parole di Achille Polonara , giocatore della Dinamo Sassari e della Nazionale italiana di basket , intervenuto in video collegamento alla conferenza stampa organizzata da Admo in Regione Emilia-Romagna, a poche settimane dal trapianto di midollo che ha affrontato. Polonara ha sottolineato l'affetto ricevuto in occasione del ritorno a bordocampo a Tortona la scorsa settimana prima del match tra gli Azzurri di Banchi , squadra di cui è capitano, e gli islandesi .

Polonara: "Fondamentale ricevere tanto affetto. Italia, bel segnale la vittoria in Lituania"

"Non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo - ha detto Polonara riferendosi all'Italbasket, impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali del 2027 - ma le cose importanti in questo momento per me sono altre. Avere ricevuto così tanto affetto è stato fondamentale". L'ex Virtus Bologna ha poi ringraziato tifosi e pubblico del palazzetto: "È stato sorprendente, una dimostrazione di vicinanza che mi ha dato tanta forza. La Nazionale? Dopo la sconfitta con l'Islanda, il risultato con la Lituania è stato un bel segnale, una risposta per tutti".