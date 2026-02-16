Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 16 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Italbasket, i convocati del ct Banchi per la doppia sfida alla Gran Bretagna

Le scelte del coach azzurro in vista dei match di qualificazione ai Mondiali del 2027: i dettagli
2 min
TagsItalbasket

ROMA - Il Commissario tecnico della Nazionale italiana di basket, Luca Banchi, ha diramato la long list dei convocati per le gare della seconda "finestra" di qualificazione al Mondiale 2027. Gli azzurri saranno impegnati nella doppia sfida alla Gran Bretagna, a Newcastle upon Tyne (27 febbraio, ore 20:30 italiane) e a Livorno (2 marzo, ore 19:30).

Italbasket, la lista dei convocati del ct Banchi

Questi i convocati: Marco Spissu, Amedeo Della Valle, Nico Mannion, Leonardo Candi, Stefano Tonut, Diego Flaccadori, Elisèe Assui, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Gabriele Procida, Saliou Niang, Giordano Bortolani, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Luigi Suigo, Davide Casarin, Andrea Calzavara, Leonardo Totè, Momo Diouf, Giovanni Veronesi, Sasha Grant, Nicola Akele, Luca Vincini, John Petrucelli.

Lunedì 23 febbraio si ritroveranno a Livorno i seguenti atleti: Giordano Bortolani, Davide Casarin, Andrea Calzavara, Amedeo Della Valle, Sasha Grant, John Petrucelli, Marco Spissu, Luigi Suigo, Amedeo Tessitori, Giovanni Veronesi e Luca Vincini.

A questi si uniranno, per gli allenamenti di lunedì 23 e martedì 24 febbraio, i giovani Charles Atamah, Leonardo Marangon, Cheickh Niang e Luca Possamai. Gli atleti appartenenti alle società di Eurolega si aggregheranno alla squadra al termine degli impegni con i rispettivi club.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Nazionali basket

Da non perdere

L'ex campione della Roma si dà al basketFederbasket e Lega avviano un "Tavolo di confronto"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS