Italbasket, i convocati del ct Banchi per la doppia sfida alla Gran Bretagna

ROMA - Il Commissario tecnico della Nazionale italiana di basket, Luca Banchi, ha diramato la long list dei convocati per le gare della seconda "finestra" di qualificazione al Mondiale 2027. Gli azzurri saranno impegnati nella doppia sfida alla Gran Bretagna, a Newcastle upon Tyne (27 febbraio, ore 20:30 italiane) e a Livorno (2 marzo, ore 19:30).