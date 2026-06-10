Italbasket, qualificazioni Mondiali 2027: i convocati di coach Banchi per le sfide con Islanda e Lituania 

ROMA - Si alza il sipario sull' estate 2026 dell' Italbasket . Il ct azzurro Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno che inizierà lunedì 15 giugno al Centro di Preparazione Olimpica di Roma in vista della terza finestra delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIBA 2027 . A disposizione ci sono 16 atleti , che lo staff tecnico potrà decidere di convocare a seconda delle necessità della squadra: i giocatori dell' Olimpia Milano , della Reyer Venezia , della Scaligera Verona e di Valencia - impegnati rispettivamente nei playoff di Serie A, Serie A2 e Liga ACB - potranno raggiungere il gruppo solo al termine degli impegni con i rispettivi club .

Italbasket, Banchi: "Numerose defezioni, serve grande spirito di adattamento"

"Come previsto, abbiamo dovuto affrontare diverse complessità per costruire il roster della squadra in questa terza finestra - spiega il ct Banchi -. Se era ampiamente prevedibile un coinvolgimento tardivo dei giocatori impegnati nel finale di stagione dei diversi campionati, diverso è stato confrontarsi con la realtà dei ragazzi che stanno scegliendo di proseguire le proprie carriere nei College statunitensi. Inevitabili - spiega ancora Banchi - anche le numerose defezioni dovute alle condizioni fisiche di alcuni azzurri al termine di una stagione lunga e impegnativa. Sarà necessario, come sempre, grande spirito di adattamento e una forte volontà di adeguarsi alle situazioni che si creeranno durante il percorso. E' proprio questo il senso dei mini-raduni che abbiamo fortemente voluto durante l'anno: allargare la base a quanti più giocatori di interesse nazionale possibile da inserire in corsa nell'ossatura della Nazionale senior", conclude il ct azzurro il cui staff tecnico sarà composto dagli assistenti Marco Ramondino, Adriano Vertemati, Iacopo Squarcina e Riccardo Fois, che si aggregherà alla squadra al termine delle Nba Finals (sardo, classe 1987, è l'assistente di Mike Brown sulla panchina dei New York Knicks). Potenzieranno lo staff anche Adam Filippi, Players Development di fama internazionale e Filippo Messina, Data and Players Development quest’anno nello staff dell’Università di Duke. Il preparatore fisico sarà Matteo Panichi, coadiuvato da Fabrizio Santolamazza.

Italbasket, prima volta per Bucarelli e Cavallero

Prima convocazione per Lorenzo Bucarelli (fresco di approdo all'Apu Udine dopo la grande stagione in A2 con Pesaro), che con le Nazionali giovanili ha vinto un argento mondiale under 19 nel 2017 e un bronzo europeo under 18 nel 2016. Prima chiamata con la Nazionale maggiore anche per Matteo Cavallero, visto al mini-raduno dell'ottobre 2025 e Luca Possamai, anche lui al mini raduno di Roma e invitato per gli allenamenti nella finestra dello scorso febbraio a Livorno e Giovanni Emejuru.

Di seguito i 17 azzurri convocati:

Matteo Spagnolo (Baskonia), Gabriele Procida (Real Madrid), Giordano Bortolani (Acqua S.Bernardo Cantù), Francesco Ferrari e Nikola Akele (Olidata Bologna), Tommaso Baldasso (Bertram Tortona), Davide Casarin, Giovanni Veronesi e Sasha Grant (Vanoli Cremona), Guglielmo Caruso (Guerri Napoli) Matteo Librizzi (Openjobmetis Varese), Riccardo Rossato e Luca Severini (UnaHotels Reggio Emilia), Lorenzo Bucarelli (Libertas Pesaro), Matteo Cavallero (Wegreenit Milano), Giovanni Emejuru (free agent), Luca Possamai (Biemme Service Livorno).

I prossimi impegni dell'Italbasket

Dopo il raduno di Roma, l'Italia scenderà in campo per due test amichevoli: il primo contro la Croazia, in programma il 24 giugno a Gorizia alle 19.30 e il secondo contro la Slovenia, il 27, in trasferta a Celje alle 20.00. Il 2 luglio (palla a due alle 21.45) la prima delle due gare della terza e ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027: a Reykjavik contro l'Islanda. Il 5 luglio big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania (ore 20.00).