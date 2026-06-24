Italia-Croazia, l'amichevole degli azzurri del basket: data, orario e come vederla in tv e streaming

GORIZIA - Il conto alla rovescia è terminato: si alza oggi, mercoledì 24 giugno, il sipario sulla stagione estiva dell' Italbasket . Gli azzurri , guidati in panchina da coach Marco Ramondino (in attesa del rientro di Luca Banchi , out per problemi familiari) scendono in campo questa sera, a Gorizia - che torna a ospitare una partita dell'Italia dopo 27 lunghi anni - per sfidare in amichevole la Croazia del ct Tomislav Mijatovic . Un test di alto livello che precede i fondamentali impegni contro Islanda (2 luglio a Reykjavik) e Lituania (5 luglio a Bologna), validi per la qualificazione alla Fiba Basketball World Cup in programma nel 2027 in Qatar .

Italbasket, gli azzurri protagonisti a Gorizia

Leonardo Bettiol, Alessandro Bertini, Lorenzo Bucarelli, Matteo Cavallero, Sasha Grant, Matteo Librizzi, Federico Poser e Luca Possamai lasciano il raduno, sostituiti da Leonardo Candi, Nico Mannion, Giampaolo Ricci e Amedeo Tessitori, a disposizione di coach Ramondino. Stefano Tonut ha anticipato il suo arrivo a lunedì 22 giugno mentre Luca Vincini ha raggiunto il gruppo a Roma e viaggerà con la squadra. Saranno in tutto 16 gli atleti a disposizione dello staff tecnico a Gorizia. Presente anche Riccardo Fois: il vice-allenatore dei New York Knicks, dopo la conquista del titolo Nba, raggiungerà la squadra già nella giornata di oggi.

L'Italbasket torna a Gorizia dopo 27 anni

La Nazionale azzurra di pallacanestro torna nella città isontina dopo 27 lunghi anni. L’ultima apparizione risale infatti al 1999, quando l'Italbasket disputò un’amichevole contro il “Team Senza Confini”. Quella contro la Croazia sarà invece la sesta partita complessiva dell'Italia a Gorizia, città dalla grande tradizione cestistica.

Italia-Croazia, i precedenti

Tra azzurri e croati, dall’indipendenza di Zagabria dalla Jugoslavia datata 1992, i precedenti sono 40. Il primo si giocò a Trieste e vinsero i croati trascinati da quattro fuoriclasse: Drazen Petrovic, Toni Kukoc, Arijan Komazec e Dino Radja (gli ultimi tre hanno giocato in Serie A). L’ultima volta risale invece agli Europei 2022, nel girone di Milano: 81-76 per gli azzurri.

Italia-Croazia, amichevole: data e orario

Tornando al presente, la sfida tra gli azzurri di Ramondino e i croati di Mijatovic, valida come incontro amichevole, è in programma oggi, mercoledì 24 giugno, al 'PalaBigot' di Gorizia (sold-out) con palla a due alle ore 19:30.

Italia-Croazia: dove vedere la partita in tv e streaming

L’amichevole tra Italia e Croazia sarà visibile, in diretta tv, per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205). Match visibile anche in streaming su Sky Go e NOW Tv. Il Corriere dello Sport - Stadio vi offrirà la diretta testuale della partita, inclusi pre e post gara. Vi aspettiamo.

Italbasket, coach Ramondino: "Siamo al completo, Croazia avversario impegnativo"

"Affrontiamo con energia, determinazione e curiosità il primo dei due test amichevoli prima delle gare ufficiali in Islanda e con la Lituania", spiega coach Marco Ramondino in conferenza stampa. "In questi giorni il roster è cambiato diverse volte e solo da oggi siamo al completo con gli ultimi arrivi. La Croazia è un avversario impegnativo e confidiamo anche nel sostegno del PalaBigot e di un territorio che da sempre ama il basket e la Nazionale. In questa fase è particolarmente importante gestire i carichi di lavoro".