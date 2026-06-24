Italia-Croazia diretta amichevole verso le qualificazioni Mondiali: segui la nazionale di Ramondino LIVE
Atteso il sold-out al 'PalaBigot' di Gorizia, dove oggi (24 giugno, ore 19:30) l'Italia sfiderà la Croazia in amichevole, primo appuntamento del percorso di preparazione estiva che porterà gli azzurri del ct 'ad interim' Marco Ramondino (momentaneo sostituto di Luca Banchi, assente per motivi familiari) agli impegni ufficiali di luglio nelle Qualificazioni per i Mondiali di basket del 2027 (sabato 27 giugno il secondo test contro la Slovenia a Celje). Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
20:07
Akele sale in cattedra: 45-36
Due canestri consecutivi per Akele, che porta gli azzurri a quota 45.
20:05
Tripla di Badzim: +9 per gli azzurri
Bella giocata di Ferrari che porta gli azzurri a quota 41, poi fallo in attacco di Bozic, che regala il possesso all'Italia: Procida prova la tripla, ma la manda sul ferro. Dalla parte opposta tripla di Badzim, che porta il risultato sul 41-32 per l'Italia
20:02
L'Italia prende il largo: 39-26
L'Italia parte bene nel secondo quarto: cinque punti per Casarin e tre per Tonut. Gli azzurri volano sil 39-26 a 7'.07" dall'intervallo.
19:53
Si chiude il primo quarto: Italia avanti 32-24
Si chiude il primo quarto, con l'Italia avanti di otto punti: 32-24 con una tripla straordinaria di Baldasso sulla sirena.
19:50
Italia sul 27-18: tripla per Baldasso
Mano calda per Baldasso, che mette a segno la tripla del +9 per gli azzurri: 27-18!
19:47
Italia a +5: Baldasso show
Un canestro in condizioni di precario equilibrio per Baldasso, che porta gli azzurri sul +5 (22-17).
19:45
Spagnolo ancora a segno: 20-17 per gli azzurri
Spagnolo va a segno, subisce fallo e va in lunetta. L'azzurro (11 punti), sbaglia il tiro libero. 3'12" alla fine del primo quarto con l'Italia avanti 20-17.
19:39
Tripla per Rossato: 16-14
Italia di nuovo avanti con una tripla di Rossato: a 4.30" dalla fine del primo quarto, Italia avanti 16-14
19:38
Difese poco attente: 13-14 per la Croazia
Si segna con continuità: le difese per ora non riescono a fermare gli attacchi avversari: 13-14 per la Croazia il parziale
19:36
Emejuru a segno: 11-9
Sette punti per Spagnolo, poi un assist per Emereju, che insacca: 11-9 per gli azzurri.
19:35
Ancora Spagnolo a segno: 5-5
Secondo canestro consecutivo per Spagnolo: 5-5
19:34
Prima tripla per l'Italia: 3-2
Prima tripla per gli azzurri messa a segno da Spagnolo: 3-2 per l'Italia
19:32
Si parte: inizia Italia-Croazia
Palla a due vinta dalla Croazia, ma primo possesso per gli azzurri: inizia la sfida
19:29
Il quintetto scelto da Ramondino
Ecco i cinque giocatori azzurri schierati dal primo minuto: Spagnolo, Rossato, Procida, Ferrari, Emejuru
19:28
Il quintetto croato
Ecco il quintetto croato: Smith, Hezonja, Saric, Badzim, Zubac
19:24
Partono gli inni nazionali
Le due squadre, schierate in campo, ascoltano gli inni nazionali!
19:22
Italia e Croazia in campo
Entrano in campo Italia e Croazia: a breve il riscaldamento prima dell'inizio della gara.
19:16
Ramondino: "Croazia avversario impegnativo"
Le parole del ct azzurro alla vigilia della sfida: "Affrontiamo con energia, determinazione e curiosità il primo dei due test amichevoli prima delle gare ufficiali in Islanda e con la Lituania. In questi giorni il roster è cambiato diverse volte e solo da oggi siamo al completo con gli ultimi arrivi. La Croazia è un avversario impegnativo e confidiamo anche nel sostegno del PalaBigot e di un territorio che da sempre ama il basket e la Nazionale. In questa fase è particolarmente importante gestire i carichi di lavoro e per questo sceglierò il roster al termine della sessione di tiro di domani mattina”.
19:06
Gorizia torna protagonista nel basket
Il grande basket torna a Gorizia. L’ultima apparizione della Nazionale maschile risale infatti al 1999, quando gli Azzurri disputarono un’amichevole contro il “Team Senza Confini”.
18:57
Italia-Croazia, l'ultima sfidaL’ultima sfida tra Italia e Croazia risale agli Europei del 2022 e si concluse con il punteggio di 81-76 per gli azzurri nella fase a gironi al Forum di Milano.
18:47
Italia, prossima sfida con la Slovenia
La prossima amichevole degli azzurri si disputerà il prossimo 27 giugno a Celje (ore 20.00) contro la Slovenia.
18:38
Italia, la strada per le qualificazioni ai Mondiali
La sfida con la Croazia darà ufficialmente il via al percorso di preparazione estiva che porterà gli Azzurri agli impegni ufficiali di luglio nelle Qualificazioni alla World Cup 2027
18:30
Italia-Croazia a Gorizia: dove vederla in tv e in streaming
L'amichevole odierna tra l'Italia e la Croazia, in programma a Gorizia, sarà trasmessa in diretta tv e potrà essere seguita anche in streaming. TUTTI I DETTAGLI