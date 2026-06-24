Italia-Croazia diretta amichevole verso le qualificazioni Mondiali: segui la nazionale di Ramondino LIVE

20:07

Akele sale in cattedra: 45-36

Due canestri consecutivi per Akele, che porta gli azzurri a quota 45.

20:05

Tripla di Badzim: +9 per gli azzurri

Bella giocata di Ferrari che porta gli azzurri a quota 41, poi fallo in attacco di Bozic, che regala il possesso all'Italia: Procida prova la tripla, ma la manda sul ferro. Dalla parte opposta tripla di Badzim, che porta il risultato sul 41-32 per l'Italia

20:02

L'Italia prende il largo: 39-26

L'Italia parte bene nel secondo quarto: cinque punti per Casarin e tre per Tonut. Gli azzurri volano sil 39-26 a 7'.07" dall'intervallo.

19:53

Si chiude il primo quarto: Italia avanti 32-24

Si chiude il primo quarto, con l'Italia avanti di otto punti: 32-24 con una tripla straordinaria di Baldasso sulla sirena.

19:50

Italia sul 27-18: tripla per Baldasso

Mano calda per Baldasso, che mette a segno la tripla del +9 per gli azzurri: 27-18!

19:47

Italia a +5: Baldasso show

Un canestro in condizioni di precario equilibrio per Baldasso, che porta gli azzurri sul +5 (22-17).

19:45

Spagnolo ancora a segno: 20-17 per gli azzurri

Spagnolo va a segno, subisce fallo e va in lunetta. L'azzurro (11 punti), sbaglia il tiro libero. 3'12" alla fine del primo quarto con l'Italia avanti 20-17.

19:39

Tripla per Rossato: 16-14

Italia di nuovo avanti con una tripla di Rossato: a 4.30" dalla fine del primo quarto, Italia avanti 16-14

19:38

Difese poco attente: 13-14 per la Croazia

Si segna con continuità: le difese per ora non riescono a fermare gli attacchi avversari: 13-14 per la Croazia il parziale

19:36

Emejuru a segno: 11-9

Sette punti per Spagnolo, poi un assist per Emereju, che insacca: 11-9 per gli azzurri.

19:35

Ancora Spagnolo a segno: 5-5

Secondo canestro consecutivo per Spagnolo: 5-5

19:34

Prima tripla per l'Italia: 3-2

Prima tripla per gli azzurri messa a segno da Spagnolo: 3-2 per l'Italia

19:32

Si parte: inizia Italia-Croazia

Palla a due vinta dalla Croazia, ma primo possesso per gli azzurri: inizia la sfida

19:29

Il quintetto scelto da Ramondino

Ecco i cinque giocatori azzurri schierati dal primo minuto: Spagnolo, Rossato, Procida, Ferrari, Emejuru

19:28

Il quintetto croato

Ecco il quintetto croato: Smith, Hezonja, Saric, Badzim, Zubac

19:24

Partono gli inni nazionali

Le due squadre, schierate in campo, ascoltano gli inni nazionali!

19:22

Italia e Croazia in campo

Entrano in campo Italia e Croazia: a breve il riscaldamento prima dell'inizio della gara.

19:16

Ramondino: "Croazia avversario impegnativo"

Le parole del ct azzurro alla vigilia della sfida: "Affrontiamo con energia, determinazione e curiosità il primo dei due test amichevoli prima delle gare ufficiali in Islanda e con la Lituania. In questi giorni il roster è cambiato diverse volte e solo da oggi siamo al completo con gli ultimi arrivi. La Croazia è un avversario impegnativo e confidiamo anche nel sostegno del PalaBigot e di un territorio che da sempre ama il basket e la Nazionale. In questa fase è particolarmente importante gestire i carichi di lavoro e per questo sceglierò il roster al termine della sessione di tiro di domani mattina”.

19:06

Gorizia torna protagonista nel basket

Il grande basket torna a Gorizia. L’ultima apparizione della Nazionale maschile risale infatti al 1999, quando gli Azzurri disputarono un’amichevole contro il “Team Senza Confini”.

18:57

Italia-Croazia, l'ultima sfida

18:47

Italia, prossima sfida con la Slovenia

L’ultima sfida tra Italia e Croazia risale agli Europei del 2022 e si concluse con il punteggio di 81-76 per gli azzurri nella fase a gironi al Forum di Milano.

La prossima amichevole degli azzurri si disputerà il prossimo 27 giugno a Celje (ore 20.00) contro la Slovenia.

18:38

Italia, la strada per le qualificazioni ai Mondiali

La sfida con la Croazia darà ufficialmente il via al percorso di preparazione estiva che porterà gli Azzurri agli impegni ufficiali di luglio nelle Qualificazioni alla World Cup 2027

18:30

Italia-Croazia a Gorizia: dove vederla in tv e in streaming

L'amichevole odierna tra l'Italia e la Croazia, in programma a Gorizia, sarà trasmessa in diretta tv e potrà essere seguita anche in streaming. TUTTI I DETTAGLI

PalaBigot, Gorizia