Slovenia-Italia diretta amichevole verso le qualificazioni mondiali: segui la nazionale di Ramondino LIVE

CELJE (SLOVENIA) - Dopo il convincente successo di Gorizia contro la Croazia , l' Italbasket guidata da coach Marco Ramondino (il ct luca Banchi è ancora out per problemi familiari) torna in campo per la seconda amichevole di preparazione alle sfide valevoli per le qualificazioni ai Mondiali Fiba del 2027 . Gli azzurri affrontano la Slovenia (priva della stella Luka Doncic ), in un test delicato e atteso. Per Nico Mannion e compagni si tratta dell'ultimo 'esame' prima dei fondamentali match con l'Islanda (il 2 luglio a Reykjavik ) e Lituania (il 5 luglio a Bologna ). Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

19:39

'Porte girevoli' in casa azzurra: le rotazioni di coach Ramondino

Coach Marco Ramondino, che ha bagnato con un successo il suo esordio sulla panchina di Italbasket in sostituzione di Luca Banchi, ha ridotto il roster a 15 elementi (out Giordano Bortolani) e avrà a disposizione, rispetto a Gorizia, Nico Mannion, Giampaolo Ricci, Luca Severini e il capitano Amedeo Tessitori. Out dai 12 per rotazione Nicola Akele, Riccardo Rossato e Luca Vincini.

19:31

Italbasket, bilancio sfavorevole nei precedenti con la Slovenia

I precedenti non sono a favore degli azzurri, che su 25 partite giocate contro gli sloveni dal 1992 hanno raccolto solo 9 vittorie a fronte di 16 sconfitte, l’ultima delle quali all’EuroBasket 2025 a Riga (dove la prestazione stellare di Luka Doncic, con 42 punti e 10 rimbalzi, sancì l’eliminazione dell’Italia agli ottavi di finale). Prima volta in assoluto a Celje per la Nazionale italiana.

19:24

Doncic assente: impegni a Roma per la stella Nba

Non ci sarà Luka Doncic nella Slovenia che stasera sfiderà l'Italia. La stella della Nba è stato in questi giorni a Roma per una serie di impegni legati al suo coinvolgimento con la neonata Roma Basketball Club SPQR, di cui lo sloveno è finanziatore.

19:15

Slovenia-Italia: dove vederla in tv e in streaming

L'odierna sfida amichevole tra la Slovenia e l'Italia, in programma a Celje (a circa 100 km di distanza dalla capitale slovena Lubiana), sarà trasmessa in diretta tv e potrà essere seguita anche in streaming. TUTTI I DETTAGLI

19:10

Amichevole Slovenia-Italia: data e orario del match

La sfida tra Slovenia e Italia, valida come test amichevole, è in programma oggi - sabato 27 giugno - alla 'Zlatorog Arena' di Celje con palla a due alle ore 20.

Zlatorog Arena, Celje (Slovenia)