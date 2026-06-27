Slovenia-Italia diretta amichevole verso le qualificazioni mondiali: segui la nazionale di Ramondino LIVE
CELJE (SLOVENIA) - Dopo il convincente successo di Gorizia contro la Croazia, l'Italbasket guidata da coach Marco Ramondino (il ct luca Banchi è ancora out per problemi familiari) torna in campo per la seconda amichevole di preparazione alle sfide valevoli per le qualificazioni ai Mondiali Fiba del 2027. Gli azzurri affrontano la Slovenia (priva della stella Luka Doncic), in un test delicato e atteso. Per Nico Mannion e compagni si tratta dell'ultimo 'esame' prima dei fondamentali match con l'Islanda (il 2 luglio a Reykjavik) e Lituania (il 5 luglio a Bologna). Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
19:39
'Porte girevoli' in casa azzurra: le rotazioni di coach Ramondino
Coach Marco Ramondino, che ha bagnato con un successo il suo esordio sulla panchina di Italbasket in sostituzione di Luca Banchi, ha ridotto il roster a 15 elementi (out Giordano Bortolani) e avrà a disposizione, rispetto a Gorizia, Nico Mannion, Giampaolo Ricci, Luca Severini e il capitano Amedeo Tessitori. Out dai 12 per rotazione Nicola Akele, Riccardo Rossato e Luca Vincini.
19:31
Italbasket, bilancio sfavorevole nei precedenti con la Slovenia
I precedenti non sono a favore degli azzurri, che su 25 partite giocate contro gli sloveni dal 1992 hanno raccolto solo 9 vittorie a fronte di 16 sconfitte, l’ultima delle quali all’EuroBasket 2025 a Riga (dove la prestazione stellare di Luka Doncic, con 42 punti e 10 rimbalzi, sancì l’eliminazione dell’Italia agli ottavi di finale). Prima volta in assoluto a Celje per la Nazionale italiana.
19:24
Doncic assente: impegni a Roma per la stella Nba
Non ci sarà Luka Doncic nella Slovenia che stasera sfiderà l'Italia. La stella della Nba è stato in questi giorni a Roma per una serie di impegni legati al suo coinvolgimento con la neonata Roma Basketball Club SPQR, di cui lo sloveno è finanziatore.
19:15
Slovenia-Italia: dove vederla in tv e in streaming
L'odierna sfida amichevole tra la Slovenia e l'Italia, in programma a Celje (a circa 100 km di distanza dalla capitale slovena Lubiana), sarà trasmessa in diretta tv e potrà essere seguita anche in streaming. TUTTI I DETTAGLI
19:10
Amichevole Slovenia-Italia: data e orario del match
La sfida tra Slovenia e Italia, valida come test amichevole, è in programma oggi - sabato 27 giugno - alla 'Zlatorog Arena' di Celje con palla a due alle ore 20.