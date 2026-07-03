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L'Italia avanza nelle qualificazioni ai Mondiali. La soddisfazione di Ramondino e Mannion© CIAMILLO

L'Italia avanza nelle qualificazioni ai Mondiali. La soddisfazione di Ramondino e Mannion

Gli azzurri vincono 102-83 sul campo dell'Islanda e si qualificano alla seconda fase verso la kermesse iridata del prossimo anno
3 min
Tagsramondinomannion

REYKJAVIK (Islanda) - L’Italia del basket batte in trasferta l’Islanda 102-83, consolida il primo posto nel girone D e vola alla seconda fase delle qualificazioni al Mondiale 2027. Soddisfatto il vice ct Marco Ramondino, sulla panchina azzurra in sostituzione del commissario tecnico Luca Banchi, fermato da motivi famigliari: "Credo che chiunque sia consapevole dell’incredibile legame che la squadra islandese ha dimostrato di avere nel corso degli anni e in molte competizioni - le parole del coach dopo la partita - su questo stesso campo, solo pochi mesi fa, sono stati protagonisti di una grande rimonta contro la Lituania, e penso che quella sia stata la dimostrazione di quanto sia pericolosa questa squadra, considerando anche il potenziale e le tante armi a loro disposizione. Si conoscono benissimo e sono in grado di piazzare un parziale in qualsiasi momento della partita. Dal canto nostro, penso che i ragazzi abbiano offerto una prestazione solida. Al di là di qualche errore difensivo nel primo quarto credo che abbiamo fatto il nostro dovere. Abbiamo avuto il pieno controllo della gara a partire dal secondo periodo, questa è una vittoria davvero importantissima per noi".

 

L'analisi di Mannion

"Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile - spiega il play dell'Italbasket Niccolò Mannion, autore di 14 punti - l'Islanda gioca insieme da molto tempo, hanno una grandissima intesa e si trovano a meraviglia in campo. Eravamo consapevoli che c'erano tre o quattro aspetti chiave su cui dovevamo essere assolutamente sintonizzati, questo è stato il focus principale del coach. Ci ha detto che finché fossimo rimasti uniti e avessimo lottato duramente, ce l'avremmo potuta fare. Credo che all'inizio siamo partiti un po' a rilento proprio su questi aspetti, ma nel secondo tempo abbiamo trovato una maggiore coesione e siamo riusciti a piazzare il break decisivo".

 

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