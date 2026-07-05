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Italia-Lituania, qualificazioni ai Mondiali di basket: orario, dove vederla in tv e in streaming© CIAMILLO

Italia-Lituania, qualificazioni ai Mondiali di basket: orario, dove vederla in tv e in streaming

Gli azzurri, già sicuri del pass per la seconda fase, affrontano a Bologna la temibile nazionale di coach Kurtinaitis
3 min
TagsBasketMondiali

BOLOGNA - L'Italia del basket ospita la temibile Lituania di coach Rimas Kurtinaitis nell'ultima gara del gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali del 2027 in Qatar. Gli azzurri sono già aritmeticamente certi del passaggio alla seconda fase delle qualificazioni, in programma ad agosto. Sulla panchina della nostra nazionale c'è sempre Marco Ramondino, al posto del ct Luca Banchi (fermato da problemi famigliari), con l'obiettivo di vincere stasera per ottenere il primo posto nel girone D. Ramondino ha ufficializzato i 12 giocatori per stasera (vedi il roster qui sotto), lasciando fuori Luca Severini e Luca Vincini. Nell'ambito delle celebrazioni dei 100 anni della nazionale di pallacanestro, nell’intervallo di Italia-Lituania verranno celebrati gli ex commissari tecnici Sandro Gamba, Valerio Bianchini, Ettore Messina, Bogdan Tanjevic, Carlo Recalcati, Simone Pianigiani, Meo Sacchetti e Gianmarco Pozzecco. Prima della partita è previsto uno spettacolo della cantante Mara Sattei. 

 

Italia-Lituania: orario e come vederla

La partita tra Italia e Lituania si giocherà a partire dalle 20 alla Virtus Arena di Bologna Fiere. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming su Dazn e Now.

Il roster dell'Italia per stasera

Per ogni giocatore sono indicati numero di maglia, nome, anno di nascita, altezza, ruolo e club di appartenenza nel 2025-26

1 - Nico Mannion (2001, 191, playmaker, EA7 Emporio Armani Milano) 
4 - Leonardo Candi (1997, 190, playmaker/Guardia, Umana Reyer Venezia) 
7 - Stefano Tonut (1993, 194, guardia, EA7 Emporio Armani Milano) 
16 - Amedeo Tessitori (1994, 207, centro, Umana Reyer Venezia)
17 - Giampaolo Ricci (1991, 202, ala, EA7 Emporio Armani Milano) 
18 - Matteo Spagnolo (2003, 193, guardia, Baskonia – Spagna)
19 - Gabriele Procida (2002, 200, ala, Real Madrid – Spagna) 
24 - Francesco Ferrari (2005, 205, ala, Olidata Virtus Bologna) 
25 - Tommaso Baldasso (1998, 192, guardia, Bertram Tortona) 
38  - Riccardo Rossato (1996, 189, guardia, Unahotels Reggio Emilia) 
45 - Nicola Akele (1995, 203, ala, Olidata Virtus Bologna) 
48 - Giovanni Emejuru (2002, 208, centro, Free Agent) 

 

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