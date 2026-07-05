Italia-Lituania, qualificazioni ai Mondiali di basket: orario, dove vederla in tv e in streaming

BOLOGNA - L'Italia del basket ospita la temibile Lituania di coach Rimas Kurtinaitis nell'ultima gara del gruppo D delle qualificazioni ai Mondiali del 2027 in Qatar. Gli azzurri sono già aritmeticamente certi del passaggio alla seconda fase delle qualificazioni, in programma ad agosto. Sulla panchina della nostra nazionale c'è sempre Marco Ramondino, al posto del ct Luca Banchi (fermato da problemi famigliari), con l'obiettivo di vincere stasera per ottenere il primo posto nel girone D. Ramondino ha ufficializzato i 12 giocatori per stasera (vedi il roster qui sotto), lasciando fuori Luca Severini e Luca Vincini. Nell'ambito delle celebrazioni dei 100 anni della nazionale di pallacanestro, nell’intervallo di Italia-Lituania verranno celebrati gli ex commissari tecnici Sandro Gamba, Valerio Bianchini, Ettore Messina, Bogdan Tanjevic, Carlo Recalcati, Simone Pianigiani, Meo Sacchetti e Gianmarco Pozzecco. Prima della partita è previsto uno spettacolo della cantante Mara Sattei.