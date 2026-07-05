Italia-Lituania diretta qualificazioni basket Mondiali 2027: segui la sfida degli azzurri oggi LIVE
Torna in campo l'Italia di coach Marco Ramondino dopo la vittoria contro l'Islanda. Con la qualificazione alla seconda fase in cassaforte, gli azzurri sono ora in testa al gruppo D e anche in caso di sconfitta contro la Lituania stasera si presenteranno ai nostri di partenza, ad agosto, con speranze intatte di qualificazione alla manifestazione mondiale del prossimo anno in programma a Doha. Il percorso però, visti gli incroci più che insidiosi con Turchia, Serbia e Bosnia, potrebbe essere complicato. Segui la sfida in tempo reale sul Corriere dello Sport.it.
20:21
L'Italia rialza la testa
Nel finale del primo quarto l'Italia riesce a ridurre il distacco dalla Lituania portandosi sul 18-23. Mancano meno di due minuti alla fine della prima frazione
20:08
Time out chiesto da Ramondino
L'Italia sta soffrendo terribilmente il ritmo altissimo imposto dalla Lituania: gli ospiti avanti di nove punti (13-4) a metà primo quarto
20:06
Partenza sprint per la Lituania: Italia in difficoltà
Gli azzurri sono partiti troppo lenti e imprecisi: per ora la Lituania (avanti 8-4 dopo i primi tre minuti) sembra più in partita
19:55
Mara Sattei canta l'inno di Mameli
A Bologna squadre in campo: a cantare l'inno italiano c'è Mara Sattei
19:50
Italia, vincere per avere un cammino in discesa verso i Mondiali
L'Italia già aritmeticamente qualificata alla seconda fase della corsa ai Mondiali. Per gli azzurri vincere è fondamentale per arrivare primi nel gruppo D e portarsi sul 2-0 contro la Lituania
19:37
Out Vincini e Severini
Per il big match con la Lituania, coach Ramondino ha confermato i 12 azzurri protagonisti contro l’Islanda: out Luca Vincini e Luca Severini
19:29
Coach Marco Ramondino ancora in panchina: ecco perché
Dopo la sua prima vittoria ufficiale sulla panchina azzurra contro l'Islanda, stasera alla Virtus Arena sarà di nuovo coach Ramondino a giudare l'Italia. L'allenatore sostituisce temporaneamente Luca Banchi, assente per motivi personali
19:26
Tessitori: "Bologna sarà fondamentale"
Queste le parole del capitano Amedeo Tessitori - alla presenza numero 62 in azzurro - prima della sfida contro la Lituania: «Siamo qui per vincere e per conquistare il primo posto nel girone e due punti fondamentali in vista della seconda fase. La vittoria di Reykjavik ci ha dato ulteriore fiducia, ma sappiamo che per battere la Lituania servirà la nostra miglior partita e soprattutto il supporto del palazzetto. A Bologna sanno come sostenere al meglio la Nazionale e questo per noi sarà un valore aggiunto. Sotto canestro incroceremo Jonas Valanciunas, stella Nba che non ha bisogno di presentazioni: uno dei tanti duelli nella sfi da che proveremo a vincere giocando di squadra come abbiamo fatto nelle ultime tre partite. Non vediamo l’ora di scendere in campo»
19:24
Una serata di celebrazioni
Le emozioni non saranno solo quelle provenienti dal parquet: proseguono le celebrazioni nell’anno in cui la Nazionale maschile festeggia i 100 anni dalla prima partita giocata il 4 aprile 1926 a Milano contro la Francia. All’intervallo di Italia-Lituania verranno celebrati gli ex commissari tecnici azzurri: saranno presenti Sandro Gamba, Valerio Bianchini, Ettore Messina, Bogdan Tanjevic, Carlo Recalcati, Simone Pianigiani, Meo Sacchetti e Gianmarco Pozzecco