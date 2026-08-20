Festa del basket a Trento: l'Italia femminile sfida la Cina, gli azzurri di Banchi contro l'Estonia
TRENTO - Entrambe le nazionali italiane di basket, sia la maschile che la femminile, saranno protagoniste alla Bts Arena di Trento nel fine settimana. Si parte domani, venerdì 21 agosto alle 19.30, con le azzurre di coach Andrea Capobianco, che affronteranno la Cina in un'amichevole che rappresenterà l'unico test casalingo in vista dei Mondiali in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre, dove nel girone affronteranno nuovamente la nazionale di Pechino.
L'Italia di Banchi contro l'Estonia
Sabato 22 agosto, sempre alle 19.30, sarà invece il turno degli azzurri del ct Luca Banchi, che sfideranno l'Estonia nella dodicesima edizione della Trentino Basket Cup. Per l'Italia, il test di Trento rappresenterà un'importante tappa di avvicinamento alla prima partita della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027, che si disputeranno in Qatar la prossima estate.
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