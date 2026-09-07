Italia ko con la Cina ai Mondiali di basket femminile: ora lo spareggio con l'Australia per andare ai quarti

BERLINO (GERMANIA) - Arriva una sconfitta per l'Italia nell'ultima partita del girone D del Mondiale di basket femminile di Berlino , che era decisiva per assegnare il secondo posto e ha visto le azzurre battute 71-51 dalle finaliste uscenti della Cina . La squadra di Capobianco così, da terza, sfiderà mercoledì (9 settembre) l'Australia - seconda nel gruppo C - negli spareggi per accedere ai quarti di finale .

Mondiali, Italia ko con la Cina

Per l'Italia, che paga fisicamente e mentalmente l'impresa sfiorata con gli Usa 24 ore prima e non è mai veramente in partita, la miglior marcatrice è Matilde Villa con 15 punti, seguita da Cecilia Zandalasini a quota 12. La nazionale di Pechino, forte delle sue due lunghe (Zhang Ziyu, diciannovenne di 2 metri e 23, la più alta di sempre a calcare il parquet di un Mondiale e Han Xu, 2 metri e 08, giocatrice Wnba), trova subito un ampio margine, con il primo quarto che si chiude 23-7 in suo favore. Il massimo vantaggio è sul 46-21 a inizio terzo periodo, poi le azzurre tornano in partita ricucendo fino al -12. Nell'ultimo quarto, però, le cinesi si riportano a distanza di sicurezza e sigillano la gara.