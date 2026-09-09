Italia-Australia ai Mondiali di basket femminile: orario e dove vederla in tv e streaming

Non ci sono più calcoli da fare: Italia-Australia vale un posto nei quarti di finale dei Mondiali di basket femminile 2026. Le azzurre di coach Andrea Capobianco scendono in campo mercoledì 9 settembre alle ore 20.45, alla Berlin Arena, in una sfida a eliminazione diretta. Chi vince prosegue la propria avventura e troverà la Spagna nei quarti, chi perde saluta il Mondiale. Un appuntamento durissimo per l'Italia, che si trova ancora una volta di fronte a una delle grandi potenze della pallacanestro femminile mondiale. Dopo aver affrontato gli Stati Uniti, numero 1 del ranking FIBA, e la Cina, numero 4, le azzurre dovranno vedersela con l’Australia, terza forza del ranking mondiale. Un percorso complicatissimo per la Nazionale, che però ha già dimostrato, soprattutto nella grande prestazione contro Team USA, di poter competere anche contro avversarie sulla carta superiori.

Italia-Australia: orario e dove vederla in tv e streaming

Italia-Australia si gioca oggi, mercoledì 9 settembre, alle ore 20.45 alla Berlin Arena. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 e sarà quindi visibile gratuitamente anche in streaming attraverso RaiPlay. La gara sarà disponibile inoltre su Sky Sport Basket, con prepartita dalle 20.15, e in streaming su NOW e Sky Go. Italia-Australia sarà visibile anche su DAZN.