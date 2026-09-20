Storico argento dell'Italbasket ai Mondiali in carrozzina: l'Australia si laurea campione

OTTAWA (CANADA) - Storico argento Italia della pallacanestro in carrozzina ai Mondiali di Ottawa 2026. I ragazzi di coach Fabio Castellucci sono stati infatti superati nella finalissima di sabato 19 settembre dalla grande favorita della vigilia Australia, guidata dal miglior giocatore del torneo Jaylen Brown, per 81-57. Una sconfitta che non macchia un'avventura che rimarrà comunque nella storia dello sport paralimpico italiano: è la prima medaglia iridata per la Nazionale azzurra, partita senza i favori del pronostico ma cresciuta partita dopo partita, fino ad imporsi come indiscussa sorpresa e grande protagonista del Campionato del Mondo. A fare la differenza per gli Aussie Rollers è stata una prestazione monumentale di Jaylen Brown, autentico top scorer del match con 28 punti, ben coadiuvato da Tom O'Neill-Thorne, autore di 20 punti e mente tattica della squadra. In casa Italia spiccano le prestazioni del capitano Filippo Carossino, ultimo ad arrendersi con 16 punti a referto, e di Giulio Maria Papi, giocatore della Dinamo Lab Sassari, che chiude in doppia cifra a quota 13 punti.