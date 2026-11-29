20:10

Inizia la ripresa

Si riparte, con l'Italia costretta a recuperare

19:50

Finisce il primo tempo: 52-33

Termina un primo tempo di assoluta sofferenza per gli azzurri: 52-33 per la Serbia

19:49

Tripla di Pajola: -16 per l'Italia

Tripla di Pajola che porta il punteggio sul 49-33. Meno sedici per l'Italia

19:44

La Serbia prende il volo: 47-27

Tripla di Micic, che porta la Serbia sul +20: 47-27 per i padroni di casa.

19:40

La Serbia prende il volo

La Serbia risponde al momento positivo degli azzurri con una serie di canestri consecutivi: i padroni di casa si riportano sul +17: 44-27

19:33

L'Italia torna a -9: 34-25

Mini break azzurro: Diouf segna due tiri liberi, poi Spissu va a canestro e contropiede perfetto di Veronesi: l'Italia torna a -9.

19:29

Due triple per i serbi: 32-19

Il terzo tempo inizia con una tripla di Guduric e una di Marinkovic. La Serbia prova ad allungare

19:25

Si chiude il primo quarto: 26-17

Prima una tripla di Veronesi, poi due canestri di Baldasso. L'Italia prova ad accorciare le distanze e chiude il primo quarto sotto di nove: 26-17.

19:21

Serbia a +10

La Serbia vola a più 10: 20-10 per i padroni di casa. Lunga serie di errori per gli azzurri.

19:15

Massimo vantaggio per la Serbia

Gran giocata di Marco Guduric che segna allo scadere dei 24 secondi e trova anche un fallo: massimo vantaggio per la Serbia, che si porta sul +7

19:11

Serbia avanti 12-10

Guduric e Smailagic (con due schiacciate) segnano con ottime medie: Mannion e Diouf rispondono per gli azzurri. Serbia avanti 12-10

19:05

Regna l'equilibrio: 4-3

Una lunga serie di errori, da una parte e dall'altra. Smailagic mette a segno solo uno dei quattro liberi a disposizione, segnando il primo canestro dopo quasi due minuti di gioco. Poi una tripla di Guduric manda l Serbai sul 4-0. Per l'Italia risponde Mannion, con un'azione da tre punti (canestro e libero dopo un fallo subito).

19:03

Si parte

Inizia la sfifda: primo possesso azzurro.

19:00

Il quintetto serbo

Petrusev, Lucic, Smailagic, Micic, Guduric.

18:59

Il quintetto azzurro

Banchi parte con questo quintetto: Mannion, Tonut, Ricci, Diouf, Pajola

18:55

Il momento degli inni nazionali

In corso gli inni nazionali delle due squadre. L'Italia cercherà di riscattare la sconfitta della sfida d'andata, terminata 64-76 per la Serbia

18:51

Riscaldamento in corso

Italia e Serbia stanno completando il riscaldamento. A breve l'inizio della sfida

18:41

L'Italia si qualifica se...

La sfida con la Serbia può essere decisiva per la qualificazione ai Mondiali. Con un successo di almeno 13 punti, gli azzurri strapperebbero subito il pass per i campionati del mondo.

18:30

Il roster azzurro

Ecco il roster dell'Italia per la sfida alla Serbia:

Marco Spissu, Nico Mannion, Leonardo Candi, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso, Mirza Alibegovic, Momo Diouf, Giovanni Veronesi, Nicola Akele, Giovanni Emejuru, Alessandro Pajola.

18:20

Banchi sulla Serbia: "Sarà una gara dura"

"Qui a Belgrado troveremo condizioni diverse rispetto a Roma", ha detto cil ct Banchi alla vigilia della gara. "A livello ambientale ed emotivo perché la Serbia è reduce da una sconfitta e vorrà rifarsi. Come noi, anche loro si giocano tantissimo in questa finestra perché i posti a disposizione sono due e ci sono diverse pretendenti ancora in corsa. Ci aspettiamo una gara dura e molto fisica. I serbi hanno una squadra aggressiva e con lunghi di assoluto livello. Dovremo essere competitivi a rimbalzo e non dare loro seconde possibilità".

18:10

Azzurri a caccia dell'impresa a Belgrado

Forti del bel successo sulla Turchia, gli Azzurri di Banchi cercano un'altra impresa, stavolta in casa della Serbia, in quello che si annuncia come un vero e proprio scontro diretto per la qualificazione a Qatar 2027.

18:00

Serbia-Italia, qualificazioni Mondiali 2027: data e orario

Il match tra Serbia e Italia, valido come seconda partita della quinta “finestra” delle qualificazioni alla FIBA World Cup 2027, è in programma oggi, domenica 29 novembre, con palla a due alle ore 19.

Aleksandar Nikolic Arena, Belgrado - Serbia