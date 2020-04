Coronavirus, Abdul-Jabbar: “Coraggio Italia, troverai una cura”

LOS ANGELES (Stati Uniti) - "Buongiorno Italia! Voglio augurare a tutti voi buona salute e darvi coraggio. Il Coronavirus è un nemico difficile da battere per tutti, ed ha cambiato la vita di tante persone in tutto il mondo". Comincia così un videomessaggio che la leggenda della Nba Kareem Abdul-Jabbar ha voluto rivolgere agli italiani. "Sono sicuro che in Italia riuscirete a dare l'aiuto che serve a tutti, ed una cura. Forza Italia", prosegue Jabbar, che indossa la sua maglia n.33 dei Los Angeles Lakers. Il video è stato diffuso nell'ambito dell'iniziativa #losguardoavanti, una campagna social ideata dalla casa editrice 'add editore' affidata agli scrittori e cominciata proprio con l'intervento di Jabbar, autore di «Sulle spalle dei giganti» e «Coach Wooden and me».

