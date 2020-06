"Bryant, scoperto il motivo del tragico incidente"

LOS ANGELES (Stati Uniti) - La nebbia potrebbe essere stata la causa scatenante dell'incidente d'elicottero a Calabasas, California, in cui Kobe Bryant, sua figlia Gianna e altri sei passeggeri hanno perso la vita il 26 gennaio scorso. Questa possibilità è contemplata nel rapporto della "National Transportation Safety Board" statunitense sull'accaduto, in cui si afferma che il pilota dell'elicottero su cui si trovavano le vittime, Ara Zobayan, potrebbe essere stato tratto in inganno della scarsa visibilità. In una comunicazione con la centrale di controllo del traffico aereo, il pilota avrebbe infatti affermato di voler salire a 1200 metri di altezza mentre in realtà si stava dirigendo verso il suolo.

"Traiettoria tipica di un pilota disorientato"

Per il consulente della sicurezza aerea John Cox la traiettoria irregolare dell'elicottero (il velivolo ha rallentato, è salito, poi si è inclinato su un lato mentre precipitava) è stata quella tipica di un pilota disorientato dalle cattive condizioni di visibilità del terreno o della linea dell'orizzonte. Le 1.700 pagine del rapporto non danno una conclusione sulle cause dell'incidente, ma si limitano a riportare i dati di fatto che emergono dalle rilevazioni. In seguito, un altro rapporto cercherà di dare delle risposte definitive.

