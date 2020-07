NBA, Houston: Westbrook annuncia la positività al Coronavirus

Annuncio shock nel mondo della NBA. A pochi giorni dalla ripartenza prevista per il 31 luglio, la stella degli Houston Rockets, Russell Westbrook, ha rivelato di essere positivo al Coronavirus. Questo il motivo per cui non è partito verso Orlando con il resto della squadra. Su Instagram ha scritto: "Ho fatto il test prima di partire per Orlando. Adesso mi sento bene, sono in quarantena e sono pronto a riunirmi ai miei compagni quando tutto questo sarà finito. Grazie a tutti per il supporto e prendete questo virus seriamente.".

Houston Rockets, Harden e Westbrook non partono con la squadra