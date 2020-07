NBA, Kevin Garnett vuole comprare i Minnesota Timberwolves

MINNESOTA - L'ex stella NBA Kevin Garnett ha espresso il suo interesse per l'acquisto dei Minnesota Timberwolves, la squadra in cui ha giocato nella prima parte della sua lunga carriera. Attraverso una serie di tweet, Garnett ha spiegato di voler riunire un gruppo di investitori per trattare con l'attuale proprietario Glen Taylor. "La mia passione e la voglia che i Twolves diventino campioni NBA è nota, ma provo un affetto ancora più profondo verso i tifosi e la gente di Minneapolis", ha scritto Garnett. "Non esistono al mondo due persone che tengono di più a questa città di Glen Taylor e del sottoscritto: sono fiducioso nel lavoro che stiamo provando a fare per far sì che il mio sogno si possa realizzare", ha aggiunto il campione NBA con i Boston Celtics. Ieri Taylor ha annunciato di voler esaminare possibili offerte per cedere la franchigia acquistata nel 1994. Secondo la ESPN, al momento in pole position per l'acquisto dei Twolves ci sarebbe la famiglia Wilf, già proprietaria dei Minnesota Vikings della NFL dal 2005, pronta a mettere sul piatto 1 miliardo di dollari.

