Nba: Houston batte Milwaukee, stagione finita per Isaac

ORLANDO (Florida) - Nella notte Nba i Rockets vincono in volata contro i Bucks, ai quali non basta la prestazione super di Giannis Antetokounmpo, autore di 36 punti e 18 rimbalzi. A Portland non riesce la rimonta contro Boston, Brooklyn batte Washington. Agli Spurs sono sufficienti due tiri liberi di DeMar DeRozan per battere Memphis e garantirsi il nono posto a Ovest. Non è sceso in campo Andrea Belinelli, rimasto a riposo precauzionale a seguito del lieve infortunio subito nella partita contro Sacramento. Proprio i Kings escono sconfitti dal match con Orlando e vengono avvicinati da Phoenix, che batte Dallas (già qualificata alla post-season). Oltretutto Sacramento deve fare i conti con un nuovo infortunio al ginocchio per Johathan Isaac, che termina così la sua stagione. Durante il match con i Kings, il 22enne giocatore dei Magic è uscito sulla sedia a rotelle dopo che la sua gamba sinistra ha ceduto all'improvviso.

Nba, la stagione riparte "in ginocchio": le immagini fanno il giro del mondo

Nba, nuovo infortunio per Isaac

"È stato davvero doloroso vederlo uscire ancora in quel modo - ha sottolineato il compagno di squadra Aaron Gordon - una scena che mi ha fatto venire le lacrime agli occhi, perché conosco Jonathan e so quanto ha lavorato per farsi trovare pronto. Davvero dura da accettare". Per Isaac si tratta del secondo infortunio al ginocchio in pochi mesi, dopo quello subito a Washington il giorno di Capodanno. Venerdì scorso il giocatore degli Orlando Magic aveva fatto discutere per la decisione di restare in piedi durante l'inno nazionale prima della partita contro Brooklyn, mentre compagni di squadra e avversari si erano inginocchiati aderendo alla protesta anti razzista legata al movimento "Black Lives Matter", sviluppatosi negli Stati Uniti dopo l'uccisione di George Floyd. Questi i risultati delle gare della regular season dell'Nba che si sono disputate nella notte italiana nella 'bolla' di Orlando: Houston Rockets - Milwaukee Bucks 120-116; Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 106-108; Phoenix Suns - Dallas Mavericks 117-115; Orlando Magic - Sacramento Kings 132-116; Brooklyn Nets - Washington Wizards 118-110.