NBA: Boston batte Toronto in gara 1

ORLANDO (STATI UNITI) - Boston batte Toronto in gara 1 della semifinale della Eastern conference dei play-off Nba. Dopo i rispettivi 4-0 nella serie precedente, tocca ai Raptors cadere per la prima volta nei play-off, mentre i Celtics continuano a vincere e battono i campioni in carica con il punteggio di 112-94. Partono bene i biancoverdi grazie soprattutto a Marcus Smart (36-17 al primo quarto), mentre la squadra di Toronto sbaglia molto al tiro e va al riposo sotto di 17 (59-42). Nella ripresa, la musica non cambia, all'ultimo riposo Boston è avanti di 15 (88-73) grazie anche a Jayson Tatum che segna sulla sirena. Negli ultimi 12' i Celtics arrivano anche sul +24 e chiudono sul +18.