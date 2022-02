Nba, Enes Kanter candidato a premio Nobel per la Pace: "Sono onorato"

ROMA - Enes Kanter , 29enne centro 'tagliato' di recente dai Boston Celtics dopo 35 partite in biancoverde, e in Nba dal 2011 avendo giocato anche per Utah , Oklahoma , New York e Portland , noto per la sue prese di posizione a favore della libertà e contro il premier turco Recep Erdogan , da lui definito "l' Hitler del nostro secolo", è fra i candidati al Nobel della Pace . La proposta, secondo quanto anticipato da ' L'Equipe ' e poi riferita da varie altre fonti, è stata fatta da un membro del Parlamento norvegese , e poi confermata dall' Accademia di Stoccolma allo stesso giocatore che da turco è diventato apolide per poi prendere, l'anno scorso, il passaporto americano e cambiare il suo cognome in Freedom ( libertà ). "Mi sento realmente onorato - il tweet di Kanter Freedom - ad aver ricevuto la nomination per il Nobel per la Pace . A volte prendere una posizione è più importante del tuo prossimo stipendio".

Il padre di Kanter è stato in carcere per sette anni

Oltre che per la sua opposizione a Erdogan, che gli ha provocato il ritiro della cittadinanza turca, minacce di morte e un mandato di arresto internazionale chiesto dal suo ex paese, Kanter Freedom si è battuto a lungo contro le violazioni dei diritti in Cina, ricevendo per questo un invito dall'ex stella degli Houston Rockets Yao Ming a recarsi in Cina "per vedere se sia vero ciò che dice". In Turchia non potendosela prendere contro il cestista, il regime ha fatto arrestare e tenuto in carcere per sette anni il padre di Kanter.