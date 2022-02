Nba, Toppin è il re delle schiacciate, Towns da record nelle tiri da 3

CLEVELAND (Stati Uniti) - Per la seconda giornata dell'All Star Weekend Nba di Cleveland erano in programma le sfide di abilità. La gara più attesa per il coefficente di spettacolarità era indubbiamente quella delle schiacciate: a vincere è stato Obi Toppin, ala di proprietà dei New York Knicks, che dopo aver perso lo scorso anno contro Anfernee Simons è riuscito a prendersi la sua personale rivincita, battendo nella sfida finale Juan Toscano-Anderson dei Golden State Warriors. La gara dei tiri da 3 invece vede il successo schiacciante di Karl-Anthony Towns, centro dei Minnesota Timberwolves, col punteggio record di 29 punti nel round finale: superati Trae Young degli Hawks e Luke Kennard dei Clippers, che si sono fermati a 26. Infine lo Skills Challenge è stato vinto dai padroni di casa del Team Cavs guidato da Evan Mobley e formato da Darius Garland e Jarrett Allen. Si piazza seconda la squadra formata dai rookie Josh Giddey, Cade Cunningham e Scottie Barnes. Nella notte italiana ci sarà l'atto conclusivo dell'All Star Game tra il Team LeBron e Team Durant.