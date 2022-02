Nba All Star Game, Curry 50 e James decisivo: vince Team LeBron

CLEVELAND (Stati Uniti) - LeBron James rimane imbattuto (5-0) nell'All Star Game da quando c'è il format capitani, successo per 163-160 contro il Team Durant nella notte di Stephen Curry. La stella dei Warriors è stata nominata Mvp della partita portando a casa il primo "Kobe Bryant Trophy". Curry ha chiuso a referto con 50 punti tirando 16/27 da 3 e stabilendo il nuovo record all time per triple realizzate in gara singola. Per soli 2 punti Curry non ah eguagliato i 52 di Anthony Davis che, ad oggi, rimangono la miglior prestazione individuale di sempre dell'evento.