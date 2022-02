Nba, Gallinari non basta: Chicago batte Atlanta in volata

CHICAGO (Stati Uniti) - Notte Nba da 7 partite dove non sono bastati i 26 punti di Danilo Gallinari agli Atlanta Hawks per evitare la sconfitta a Chicago. Allo United Center i Bulls battono 112-108 grazie ad una superba prestazione di DeMar DeRozan: la guardia chiude con 37 punti, 12 nell'ultimo periodo con 5 consecutivi negli ultimi 50" per rimontare e sorpassare gli avversari. Per Chicago si tratta della sesta vittoria consecutiva, per DeRozan ottava gara filata da 35+ punti con almeno il 50% dal campo.