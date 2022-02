Nba, Gallinari non brilla ma Atlanta vince ancora

ATLANTA (Stati Uniti) - Notte Nba da 7 partite dove gli Atlanta Hawks hanno portato a casa un'altra importante vittoria nella loro corsa Playoffs. I ragazzi di coach McMillan hanno battuto nettamente 127-100 i Toronto Raptors grazie ai 41 punti e 11 assist di un ispirato Trae Young . Per Danilo Gallinari , partito ancora in quintetto, prestazione opaca da 3 punti con 1/9 dal campo in 30 minuti. Successo prezioso per gli Hawks che si portano a +2.0 gare da Washington Wizards per la lotta al 10° posto (Play-In). Capitolini sconfitti nella notte a Cleveland ( 92-86 ) malgrado i 36 punti e 11 rimbalzi di Kyle Kuzma .

Irving trascina i Nets a Milwaukee

Kyrie Irving si carica sulle spalle i Nets e grazie ai suoi 38 punti ha contribuito al successo esterno sul campo dei campioni in carica per 126-123 dove non sono bastate le doppie doppie di Giannis Antetokounmpo (29 punti e 14 rimbalzi) e Bobby Portis (30 punti e 12 rimbalzi). Ja Morant invece ha trascinato i Grizzlies a Chicago con una prestazione mostruosa da 46 punti (20 dei quale nel solo 3° periodo) con i Bulls sconfitti 116-110 dopo 6 vittorie consecutive. Jayson Tatum e Jayeln Brown dicono rispettivamente 26 e 27 punti nel successo dei Celtics a Detroit per 113-104 per l'11ª vittoria nelle ultime 12 partite. Miami doma gli Spurs 133-129 con 36 punti di Adebayo ed infine tripla doppia di Nikola Jokic (18 punti, 10 rimbalzi e 11 assist) nel successo, 5° consecutivo, dei Denver Nuggets a Sacramento per 115-110.