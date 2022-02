Nba, impresa Dallas: rimonta e vittoria dal -21 contro Curry

SAN FRNCISCO (Stati Uniti) - Notte Nba da 8 partite dove spicca su tutte la vittoria in rimonta dei Dallas Mavericks sul campo dei Golden State Warriors per 106-101 . Al Chase Center Luka Doncic (34 punti e 11 rimbalzi) resuscitano nell'ultimo quarto (dominato 33-13) e battono dal -21 i Warriors fermando a 62 la striscia di vittorie di Golden State quando ha 20+ punti di vantaggio. Il nuovo duo dei 76ers, Harden-Embiid , fa faville anche a New York: tripla doppia per il "Barba" (29 punti, 10 rimbalzi e 16 assist) e 37 per il camerunense nel netto successo per 125-109 .

Utah batte Phoenix, Olynyk salva i Pistons

Seconda sconfitta consecutiva per i Phoenix Suns che, malgrado i 30 punti di Devin Booker cadono in casa contro i Jazz 118-114, Kelly Olynyk è l'eroe della vittoria Pistons per 127-126 sul campo dei Charlotte Hornets (dopo un overtime): suo il fadeaway sulla sirena per il successo. I Clippers vincono di misura a Houston 99-98 con decisiva la stoppata di Zubac sulla schiacciata di Wood a 16" con Houston sul -2.

Lakers ancora sconfitti

Non c'è pace per i Los Angeles Lakers che perdono in casa anche dai Pelicans: 128-95 il punteggio finale alla CryptoArena con CJ McCollum (22 punti) a guidare i suoi mentre non sono bastati i 32 di LeBron James. Nikola Jokic sfiora la tripla doppia ma con i punti (8 punti, 18 rimbalzi, 11 assist) ma Denver passa lo stesso a Portland 124-92 per la 6ª vittoria consecutiva, infine cadono nettamente i Boston Celtics ad Indianapolis 128-107 contro i 22 di Tyrese Haliburton e i 27 di Oshae Brissett.