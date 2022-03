Nba, notte pazzesca per Morant: 52 punti e Spurs sconfitti

MEMPHIS (Stati Uniti) - Notte Nba da 7 partite con la stella di Ja Morant a brillare su tutti. Il fuoriclasse dei Memphis Grizzlies ha chiuso con 52 punti (22/30 dal campo) nella vittoria dei suoi per 118-105 contro i San Antonio Spurs. I Miami Heat consolidano il 1° posto ad East battendo i primi inseguitori in classifica: all'American Airlines Arena i padroni di casa hanno domato i Chicago Bulls 112-99 portando a casa la 9ª vittoria nelle ultime 10 partite grazie ai 20 punti a testa del duo Vincent-Herro . Chicago adesso è a 2.0 gare da Miami.

Milwaukee domina, Tows salva Minnesota

Giannis Antetokounmpo dice 26 punti e 16 rimbalzi nella comoda vittoria interna di Milwaukee 130-106 contro Charlotte, sono invece 25 i punti di Karl-Anthony Towns nel colpo esterno di Minnesota a Cleveland per 127-122: decisiva la bomba del lungo a 12" per il vantaggio dei suoi. Orlando manda 8 giocatori in doppia cifra a referto guidati da Wendell Carter Jr. (25 punti e 12 rimbalzi) nel successo 119-103 contro Indiana mentre Toronto asfalta Brooklyn: al Barclasy Center i canadesi dominano 133-97 con 28 punti e 16 rimbalzi di Scottie Barnes. Infine De'Aaron Fox (29 punti e 10 assist) guida i Kings ad Oklahoma City (131-110)