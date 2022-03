Nba, Doncic trascina Dallas coi Lakers. Gallinari sconfitto, Golden State ko

Nella notte NBA Luka Doncic trascina i Dallas Mavericks al successo per 109-104 contro i Los Angeles Lakers: i texani vincono in California grazie ai 26 punti dello sloveno e condannano i gialloviola alla sesta sconfitta nelle ultime sei partite. Non bastano i 26 punti con 12 rimbalzi e 5 assist di LeBron James (che aveva riportato a galla L.A. grazie a tre triple in fila a inizio ripresa) e neanche i 20 punti di un Carmelo Anthony da 6/11 al tiro. Serata negativa per Danilo Gallinari, che nonostante i suoi 12 punti vede soccombere 107-98 i suoi Atlanta Hawks contro i Boston Celtics: Boston dimostra di essere una delle squadre più in forma del momento conquistando la decima vittoria nelle ultime 12 gare disputate. Un successo arrivato nonostante l’infortunio di Jaylen Brown, costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema alla caviglia destra nel primo quarto. Decisivo per Boston è Jayson Tatum: 33 punti con 12/25 al tiro, 3/10 dall’arco, sette assist, otto rimbalzi, ben coadiuvato da Marcus Smart con 16 punti e da Grant Williams e Derrick White con 18 punti ciascuno: non basta agli Hawks un Trae Young da 31 punti: Boston consolida così il suo sesto posto a Est. Serata nera anche per i Golden State Warriors, sconfitti 129-114 dai Minnesota Timberwolves trascinati da Karl-Anthony Towns autore di 39 punti, mentre sono 22 i punti a referto per D’Angelo Russell e 20 quelli in uscita dalla panchina per Malik Beasley. Solita buona prestazione di Steph Curry, autore di 34 punti, ma non basta ai californiani.