Nba, Harden trascina i Sixers. Antetokounmpo stende i Bulls

NEW YORK (Stati Uniti) - I Philadelphia 76Sixers hanno conquistato la loro 5° vittoria consecutiva, contro Cleveland, grazie a Tyrese Maxey e al nuovo acquisto di mercato James Harden, in una serata segnata anche dalla vittoria sulla sirena dei Suns contro i New York Knicks. I Sixers hanno vinto 125-119 grazie ai 33 punti di Maxey e ad un'altra prestazione importante - 25 punti e 11 assist - di Harden, ancora imbattuto dall'arrivo nella sua nuova squadra, ora seconda nella Eastern Conference dietro ai Miami Heat. Nell'altro duello in vetta alla Eastern, i Bucks infliggono il quarto ko di fila ai Chicago Bulls (118-112), trascinati dal solito implacabile Giannis Antetokounmpo (34 punti, 16 rimbalzi, 5 assist decisivi). In vantaggio di otto punti all'inizio del quarto quarto, i Bulls di Zach LaVine (30 punti) e DeMar DeRozan (29) non sono comunque riusciti a vincere sul parquet casalingo dello United Center. Ora sono quarti. Nella Western Conference, invece, da registrare la vittoria di Phoenix, che detiene attualmente il miglior record della Nba (51 v. - 12 d.), nonostante le pesanti assenze di Chris Paul (infortunato) e Devin Booker (protocollo Covid). I Suns hanno strappato la vittoria, 115-114 contro i New York Knicks, grazie al canestro da da tre punti sulla sirena di Cameron Johnson. In vantaggio di 14 punti all'inizio del quarto quarto, i Knicks erano ancora avanti di due punti quando Alec Burks ha sbagliato il secondo tiro libero a disposizione a soli 7 secondi dalla fine. I Suns hanno preso il rimbalzo e hanno offerto a Johnson l'opportunità di infliggere ai newyorkesi la loro settima sconfitta consecutiva. Tra gli altri incontri della serata, grave ko (124-90) per gli Utah Jazz di Rudy Gobert (10 punti, 11 rimbalzi) e Donovan Mitchell (14 punti) coi Pelicans di Brandon Ingram (29 punti, 8 rimbalzi, 6 assist). Da segnalare anche la vittoria dei Denver Nuggets 116-101 contro Houston, grazie al veterano DeMarcus Cousins, autore di 31 punti per sostituire l'Mvp Nikola Jokic, malato e assente.