Nba, i Lakers battono Golden State: LeBron da urlo con 56 punti

LOS ANGELES (Stati Uniti) - Dopo una serie di 4 sconfitte consecutive, in uno dei momenti più complicati della stagione, i Los Angeles Lakers battono per 124-116 Golden State Warriors , trascinati dalla prestazione mostruosa di LeBron James , autentico mattatore della partita con 56 punti e 10 rimbalzi e vincitore del solito duello con Steph Curry , che ne realizza 30, oltre a 4 rimbalzi ed un assist. Momento nero per i Warriors , che ora sono al quarto ko di fila e hanno subito il sorpasso in classifica da Memphis . I Grizzlies , adesso secondi in Western Conference , hanno battuto senza troppe difficoltà gli Orlando Magic con il punteggio di 124-96, nella notte. Ottime prestazioni sia di Ja Morant che di Desmond Bane , che hanno messo rispettivamente a referto 25 e 24 punti.

Eastern Conference, i risultati

Passando alla Eastern Conference, i Miami Heat consolidano il proprio primato in classifica imponendosi per 99-82 nello scontro ad alta quota contro i Philadelphia 76ers privi di James Harden, protagonista dell'ultimo successo sui Cleveland Cavaliers e tenuto a riposo in via precauzionale. Per gli Heat si mettono in evidenza con 21 punti realizzati a testa Jimmy Butler e Tyler Herro, mentre a Philli non è bastato un ottimo Joel Embiid (22 punti, 15 rimbalzi). I Dallas Mavericks, pur dovendo fare a meno della propria star, Luka Doncic, battono sulla sirena i Sacramento Kings col punteggio di 114-113, grazie alla tripla a 3 secondi dal termine sganciata da Finney Smith. Sugli scudi anche Spencer Dinwiddie, che conferma il suo ottimo stato di forma, mettendo a referto 36 punti: gli stessi realizzati da Karl-Anthony Towns (oltre a 15 rimbalzi) nel successo dei Minnesota Timberwolves sui Portland Trail Blazer (135-121). In chiusura trionfano anche gli Charlotte Hornets - con 31 punti di Terry Rozier - contro i San Antonio Spurs, con il punteggio di 123-117.