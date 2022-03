Nba, Jokic vince a casa di Embiid. Towns pazzesco: 60 punti

PHILADELPHIA (Stati Uniti) - Notte Nba da 9 partite dove i riflettori erano puntati al Wells Frago Center di Philadelphia per la super sfoda tra Joel Embiid e Nikola Jokic (che non si affrontavano da ben 3 anni). Il match è andato ai Denver Nuggets del serbo (22 punti e 13 rimbalzi) per per 114-110 con Jokic autore anche del canestro ammazza partita a 92" per il +4 Denver, vani i 34 punti del lungo camerunese. L'uomo della notte però è stato Karl-Anthony Towns : 60 punti (19/31 dal campo, 7/11 da 3 e 15/16 ai liberi) e 17 rimbalzi scritti a referto nel successo dei suoi T-Wolves a San Antonio per 149-139 , si tratta non solo del suo career-high ma del season-high assoluto.

Young e Curry trascinano Hawks e Warriors



Trae Young per la seconda partita consecutiva chiude con almeno 40 punti a referto (46 punti e 12 assist) nel successo di Atlanta contro Portland per 122-113 con Danilo Gallinari che si è preso una notte di riposo. Dopo 3 anni il trio Curry-Thompson-Green torna a giocare insieme e Golden State batte Washington 126-112 con 20 di Klay e 47 di Steph (16/25 dal campo con 7/14 da 3). De'Aaron Fox e Domantas Sabonis combinano per 56 punti (34 e 22) ed i Kings sorprendono Chicago 112-103. Per la prima volta dopo 21 anni i Milwaukee Bucks vincono a Salt Lake City e lo hanno fatto per 117-111 con una super prova del trio Middleton (23 punti), Giannis (30 punti e 15 rimbalzi), Holiday (29 punti).

Toronto passeggia sui Lakers

I Toronto Raptors confermano il loro ottimo momento vincendo la 4ª partita consecutiva battendo a domicilio i Lakers 114-103 con 27 punti e 11 rimbalzi di Pascal Siakam e 28 di Gary Trent Jr, per i gialloviola vani i 30 di LeBron James. Career-High per Evan Mobley (30 punti), doppia doppia di Darius Garland (24 punti e 13 assist) e Cleveland batte 120-111 i Clippers dopo un tempo supplementare, infine l'attacco degli Hornets sforna un'altra grande gara nel successo per 134-116 ad Oklahoma City con 30 di Terry Rozier.