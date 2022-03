Gallinari c'è, Atlanta vince. James trascina i Lakers: successo all'overtime

ATLANTA (Stati Uniti) - Nella notte Nba torna al successo Atlanta che passa alla State Farm Arena contro Memphis per 120-105. Bogdanovic è l'autentico trascinatore con 30 punti realizzati, non basta invece ai Grizzlies il solito Ja Morant che si ferma a quota 29 non riuscendo a sfondare al difesa degli Hawks. Buona serata anche per Gallinari che chiude con 14 punti, 4 rimblzi e 3 assist. Il vero protagonista della serata è però sempre lui: LeBron James. King James colleziona 36 punti, conditi da 9 rimbalzi e 7 assisit, trascinando il Lakers, insieme ad un Westbrook da tripla doppia, alla vittoria nell'overtime sul parquet di Toronto di un indemoniato Barnes che chiude con 31 canestri e ben 17 rimbalzi.

Vincono Miami e Phoenix

Si confermano regine di Est e Ovest, Miami e Phoenix. Gli Heat passano contro Oklahoma per 120-108 con il duo Herro-Adebayo, i Suns asfaltano Chicago 129-102 con i 28 di Booker e la doppia doppia di Ayton. A Philadelphia inizia a funzionare l'asse Embiid-Harden e Dallas, nonostante Doncic, si arrende 111-101; bene anche Brooklyn con la sua stella più brillante, Kevin Durant, autore di 38 punti nella vittoria per 128-123 contro Portland. Con il brivido trova la vittoria anche New York che supera 100-97 Washington, stesso discorso per Indiana che batte Houston 121-118.

San Antonio ko, sorridono Boston e Utah

Pesante ko per San Antonio che si arrende in casa a New Orleans 124-91, bene invece Utah contro i Clippers: termina 121-92 con la doppia doppia di Gobert (19 punti, 16 rimbalzi). Chiudono il quadro i Boston Celtics che spazzano via Sacramento 126-97 con i 32 punti di Tatum: non basta ai Kings la prestazione monstre di Sabonis che a referto registra un trentello ai punti e ben 20 rimbalzi. Al supplementare c'è spazio anche per la vittoria di Cleveland che si sbarazza di Denver 119-116.