Atlanta ko, un super Gallinari non basta. Vince ancora Phoenix

ATLANTA (Stati Uniti) - E' un super Danilo Gallinari quello che torna finalmente a brillare nella notte Nba. L'azzurro ne mette a referto 27, ma gli Atlanta Hawks perdono contro i New Orleans Pelicans per 112-117. Resta comunque una grande prestazione dell'azzurro. Serve invece un overtime ai Phoenix Suns, sempre più leader ad Ovest, per prevalere sui Sacramento Kings col punteggio di 127-124. Per i leader della lega 31 punti di Devin Booker e 27 di Miles Bridges. Netta vittoria per gli Utah Jazz che sbancano il Madison Square Garden di New York: Knicks battuti 108-93 con 36 punti di Donovan Mitchell. Continua l'ottimo momento dei Boston Celtics che passano anche sul parquet dei Denver Nuggets per 124-104 con Jason Tatum e Jaylen Brown autori di 30 punti. Non bastano ai Nuggets i 23 punti di Nikola Jokic.