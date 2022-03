Nba, gli Hawks di Gallinari si impongono al Madison Square Garden

ROMA - Riparte la caccia di Milwaukee al primo posto della Eastern Conference. I Bucks, forti del ritorno di Giannis Antetokounmpo (25 punti e 17 rimbalzi) - che aveva saltato per infortunio la gara persa sabato contro Minnesota - travolgono 126-98 Chicago e si portano a due partite di distanza dalla capolista Miami. Per MIlwaukee è la 15esima vittoria in 16 gare, mentre ai Bulls non bastano 22 punti di Vucevic e 21 a testa di DeRozan e LaVine. Sempre a Est, importante successo in chiave playoff di Atlanta al Madison Square Garden: protagonista assoluto Trae Young, con 45 punti e 8 assist nel 117-111 su New York, rivale diretta per un biglietto per la post-season. Miglior prestazione stagionale anche per Bogdanovic (32 punti), Danilo Gallinari parte in quintetto e chiude con 10 punti (4/11 dal campo ma con 1/6 dall'arco e 1/1 dalla lunetta), 10 rimbalzi, tre assist e una palla persa in 30 minuti. A Ovest Phoenix è certa del primo posto nella Pacific Division, perché Orlando manda al tappeto Golden State (94-90) con tre liberi decisivi di Wagner a 12"2 dalla sirena. Per i Warriors, orfani di Curry, 26 punti di Poole. Quattro sconfitte nelle ultime sei partite, Denver ritrova il miglior Jokic - reduce da 15 errori al tiro nel ko con Boston - nel 127-115 sui Clippers. Per il centro serbo una performance da 30 punti e 14 rimbalzi, 59esima doppia doppia stagionale.