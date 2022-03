Nba, Booker show: i Suns blindano il primato a Ovest

ROMA - Successo dei Toronto Raptors, che trascinati da Siakam (35 punti) superano i Cavaliers di Cleveland (117-104) nello scontro diretto tra le prime sfidanti per il sesto posto a Est, agganciandoli in classifica (ma i Cavs sono in vantaggio negli scontri diretti) e facendo sentire il fiato sul collo a Chicago. Non escono infatti dalla loro crisi i Bulls (ai box DeRozan), che sul campo di New Orleans incassano la quinta sconfitta nelle ultime sei gare nonostante i 39 punti messi a referto da LaVine: a spingere i Pelicans (126-109), privi degli infortunati Ingram e Williamson, una grande prova di Graham (30 punti). Vittoria casalinga anche per i Grizzlies di Memphis, che battono gli Indiana Pacers (133-103) e conquistano l'aritmetica qualificazione ai playoff per i quali contano di recuperare l'infortunato Morant. Tra le mura amiche vincono poi i Bucks di Milwaukee, che senza gli acciaccati Antetokounmpo e Middleton piegano senza troppa fatica i Washington Wizards (114-10). Affermazione esterna in fine per i Phoenix Suns, che grazie al rientro del regista Paul (17 punti e 13 rimbalzi) e un sontuoso Booker (49 punti) stendono a domicilio i Denver Nuggets (130-140), mettendo così in cassaforte il primo posto a Ovest.