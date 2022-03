Nba, Miami è crisi! Vince Brooklyn con 23 di Kevin Durant

MIAMI (Stati Uniti) - Notte Nba da 8 partite dove spicca la quarta sconfitta consecutiva, ed ancora casalinga, dei Miami Heat . A South Beach i Brooklyn Nets si sono imposti 110-95 con 23 punti di Kevin Durant in un match che ha visto i bianconeri volare anche sul +37. Con questa sconfitta Miami viene raggiunta al 1° posto ad East dai Philadelphia 76ers con Boston e Milwaukee in scia a 0.5. Proprio i campioni in carica dei Bucks non hanno approfittato della sconfitta di Miami: travolti a Memphis (senza Ja Morant) 127-102 malgrado i 30 punti ed 11 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo : ancora una volta il duo Bane-Melton (20 e 23 punti) ha fatto la differenza per i Grizzlies.

Spurs e Bulls: successi cruciali

I San Antonio Spurs portano a casa una fondamentale vittoria nella loro rincorsa Play-In, battuta in trasferta New Orleans 107-103 con tripla doppia di Dejounte Murray da 15 punti, 11 rimbalzi e 13 assist. Spurs adesso ad una sola gara dal 10° posto proprio dei Pelicans. Altro successo cruciale in trasferta quello dei Chicago Bulls che passano a Cleveland 98-94 con 25 punti di Zach LaVine e 20 di DeMar DeRozan: Bulls che mantengono 1.0 gare di vantaggio sui Raptors e 2.0 sui Cavs nella lotta al 5° posto ad East.

Toronto, incendio e vittoria contro Indiana

Toronto domina 131-91 gli Indiana Pacers con 23 punti di Pascal Siakam in un match interrotto per un incendio ad uno degli altoparlanti della arena. Houston batte in back-to-back Portland 115-98 con 25 punti di Jalen Green ed un ottimo Alperen Sengun da 27 punti. Nikola Jokic invece chiude con 35 punti, 12 rimbalzi e 8 assist nella vittoria casalinga dei Nuggets contro OKC per 113-107. Sacramento vince 114-110 dopo un tempo supplementare con 7 giocatori in doppia cifra (Davion Mitchell 22).